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Новых больных коронвирусом в Бурятии нет

Новых больных коронвирусом в Бурятии нет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике усилена диспетчерская служба по приему обращений от населения

В Бурятии на 28 марта всего зарегистрировано 8 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. В инфекционной больнице на 8:00 28 марта находится 57 человек, из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией. Больных в тяжёлом состоянии нет.

- Всего за весь период зарегистрировано 92 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции из которых 5 граждан КНР и 87 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

На сегодня под медицинским наблюдением находится 1176 человек. Из них 10 – иностранцы: 8 – граждан КНР, 2 – Японии, изолированы в обсерватор на Верхней Берёзовке.

- За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 138 листков нетрудоспособности. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1683 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, - уточнили в правительстве.

Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии. На 28 марта проведены исследования от 1509 человек - 2427 исследований, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.

Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» республиканского минздрава за прошедшие сутки поступило 558 звонков по коронавирусу, вопросам, всего с нарастающим итогом – 1011. Звонки принимаются также на номер 112.

В случае проявления симптомов ОРВИ необходимо незамедлительно вызывать врача на дом. 

По вопросам коронавирусной инфекции можно обратиться на горячую линию 37-95-32 или номер 112 (круглосуточно)

По вопросам профилактики коронавируса можно обращаться по телефонам 8 (3012) 41-24-44, 33-27-50 (с 8:30 до 17:30)


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