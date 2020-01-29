Житель Бурятии «воспитывал» пасынка побоями

Судом мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы
Побои наносились ребёнку неоднократно по незначительным поводам. В суде мужчина заявил, что бил пасынка только в воспитательных целях.
Приговором суда первой инстанции мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако мужчина пытался обжаловать его, но суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения. Решение районного суда признано законным, а назначенное наказание справедливым, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», не так давно сообщалось о похожем случае в Мухоршибирском районе Бурятии. Здесь бабушка избивала троих внучек, лишала их еды в качестве очередной меры наказания. Таким образом пенсионерка хотела, чтобы девочки хорошо учились. Бабушка запугала всю семью, что ни мама девочек, ни дедушка не обращались в правоохранительные органы. Забили тревогу работники школы, заметив кровоподтёки у одной из девочек.