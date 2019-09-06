Артистов из Африки встретили с песнями в Улан-Удэ

Они прибыли сегодня утром
Гости из Африки приехали в Улан-Удэ. Артистов встретили сегодня утром на вокзале.
По традиции, гостей приветствовали гостей песней с благопожеланиями, вручили хадаки и угостили хлебом с солью, сообщает городской комитет по культуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», артисты из Африки поздравят улан-удэнцев с Днём города
. Вечером 7 сентября на площади Советов зрители окунутся в жаркое лето вместе с африканским коллективом во главе с певицей Лорной. Они исполнят лучшие мировые хиты.
Бурятские музыканты поразили кавером гостей Восточного экономического форума
Они прибыли сегодня утром
Птица активно интересуется едой
55 лет исполнилось республиканскому врачебно-физкультурному диспансеру. Медики со всей страны обсудили вопросы детского спорта. ФОТО
На площади Славы до сих пор даже не уложили плитку. ФОТО
Новый офис МЦФ появился в Заречном
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошла ярмарка здоровья
Министерство здравоохранения рассчитывает, что закон о повышении минимального возраста продажи крепкого алкоголя примут в течение 2019 года
В Улан-Удэ прошла презентация нового трамвая, какого больше нет ни в одном городе страны. ФОТО
Оздоровлено 44530 детей
Предусмотрены работы по ремонту внутридворовых проездов, тротуаров, регулированию высотного положения крышек колодцев
За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов
В Тарбагатае юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб
Артисты исполнят песни из репертуара певца
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета