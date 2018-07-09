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В Бурятии с размахом отметили День молодёжи

В Бурятии с размахом отметили День молодёжи
Общество, 
Жители соревновались в силовом экстриме и автотюнинге

1 июля в Кабанске прошёл праздник, посвящённый Дню молодёжи. Для участников организовали районный турнир по силовому экстриму – участники соревновались на время в переворачивании автомобильной покрышки, перетягивании автомобиля, отжимании. Всего в турнире приняли участие 8 человек из Каменска, Кабанска, Селенгинска. Все участники получили памятные подарки и ценные призы.

Также, параллельно на площадке у торгового центра «5 элемент» собрались автолюбители района для участия в «Автотюнинг шоу - 2018». Здесь были представлены автомобили, усовершенствованные своими владельцами. Жюри оценивало участников в нескольких номинациях: «Внутренний тюнинг», «Внешний тюнинг», «Технический тюнинг», а также в номинации «Вездеход».

После проведения конкурсной программы, автомобили были выставлены на площади, где определился победитель в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Все участники (8 человек) получили ценные призы и подарки.

Для собравшихся также была представлена концертная программа с участием студии «Живой квартал» (Каменск) и ВИА «Тотем» (Кабанск), хип-хоп флешмоб, фестиваль красок холи.

Также в рамках праздника наградили молодых специалистов. Праздник продолжила дискотека, а завершением стало фаер-шоу, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
 
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