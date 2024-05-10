В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки

Происшествия, Фото: комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ

В городе устраняют последствия сильного ветра



Из-за непогоды в столице Бурятии снесло ветром четыре остановки: в микрорайонах Аэропорт, Стеклозавод, возле ресторана «Жили-Были» и на ул. Жердева. Мобильные группы уже установили конструкции на свои места, одна остановка подлежит ремонту, сообщили в комбинате по благоустройству.



Кроме того, специалисты комбината уже отремонтировали 19 дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды.



- Мобильные группы продолжают обследовать территорию города, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

