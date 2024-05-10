В городе устраняют последствия сильного ветра
Из-за непогоды в столице Бурятии снесло ветром четыре остановки: в микрорайонах Аэропорт, Стеклозавод, возле ресторана «Жили-Были» и на ул. Жердева. Мобильные группы уже установили конструкции на свои места, одна остановка подлежит ремонту, сообщили в комбинате по благоустройству.
Кроме того, специалисты комбината уже отремонтировали 19 дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды.
- Мобильные группы продолжают обследовать территорию города, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ветром снесло 4 остановки
Происшествия, Фото:
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