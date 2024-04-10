10 апреля

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Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции

Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции
Происшествия, 
Мужчина сначала пытался убежать от инспектора ДПС, затем хватался за его форменную одежду, оскорблял

Житель Бурятии управлял автомобилем, будучи пьяным, и был остановлен инспектором ДПС.

Мужчина бросил машину и убежал.

- Его действия были пресечены сотрудником полиции, однако на неоднократные требования инспектора ДПС о прекращении такого противоправного поведения не реагировал, хватался за форменную одежду инспектора ДПС, оскорблял. Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, - сообщили в Закаменском районном суде.

На суде житель республики вину признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

штраф полиция

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