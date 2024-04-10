Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полиции

Мужчина сначала пытался убежать от инспектора ДПС, затем хватался за его форменную одежду, оскорблял
Житель Бурятии управлял автомобилем, будучи пьяным, и был остановлен инспектором ДПС.
Мужчина бросил машину и убежал.
- Его действия были пресечены сотрудником полиции, однако на неоднократные требования инспектора ДПС о прекращении такого противоправного поведения не реагировал, хватался за форменную одежду инспектора ДПС, оскорблял. Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, - сообщили в Закаменском районном суде.
На суде житель республики вину признал. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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