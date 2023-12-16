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В Иркутске из-за коммунальной аварии столкнулись десятки машин

В Иркутске из-за коммунальной аварии столкнулись десятки машин
Происшествия,  Фото:t.me/kobzevii, ГУ МВД по Иркутской области

В больницу попал один человек

Вечером 15 декабря на Кайской горе в Иркутске из-за коммунальной аварии случилось массовое ДТП.

По словам очевидцев, прорвало трубу, и дорога превратилась в один длинный каток. На спуске с горы водители не справлялись управлением и стали заезжать на крыши других машин. Столкнулись легковые автомобили, грузовики и один автобус.

«По сообщению оперативного дежурного - 18 легковых машин, 2 грузовых и рейсовый автобус, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Предварительно - 1 человек пострадал, госпитализирован».

По его словам, дорогу пришлось перекрыть.

«Все оперативные службы на месте, устраняют последствия, работают сотрудники ГИБДД, жду результатов предварительного осмотра места происшествия. Кроме того, власти города направили туда машины аварийно-спасательной службы, чтобы обогреть водителей и пассажиров», - сообщил глава региона.

Он попросил водителей выбирать маршруты объезда.

Аварии из-за морозов

На Кайской горе, где произошла авария, продолжаются работы, написал Кобзев поздно вечером в своём телеграм-канале:

«Водопровод прорвало на углу улиц Чайковского и Кайская. Он перекрыт, водоснабжение жилых домов не нарушено. В целом оперативная ситуация в регионе такова. Специалисты Иркутского гидрометцентра дают прогноз, что холодный фронт будет действовать на территории области до 20 декабря.

На Кайской горе, где произошла авария, продолжаются работы. Водопровод прорвало на углу улиц Чайковского и Кайская. Он перекрыт, водоснабжение жилых домов не нарушено. В целом оперативная ситуация в регионе такова».

Специалисты Иркутского гидрометцентра дают прогноз, что холодный фронт будет действовать на территории области до 20 декабря.

Теплоснабжение

На контроле ликвидация аварий в селе Кобляково, в Вихоревке, а также снижение параметров теплоносителя в ряде населенных пунктов. Это город Усть-Кут, а также поселки Тубинский, Мишелевка, Радищев, Новая Игирма, Железнодорожный, отметил губернатор.

«В Новой Игирме ситуация связана с возгоранием на двух трансформаторных подстанциях, в итоге в работе остались 2 котла из 4. Идут работы по восстановлению. В Железнодорожном на котельных №3 и №6 выявлены протечки 2 котлов. В Подъеланке параметры теплоносителя выведены на нормативные», - информировал кобзев жителей области.

Электроснабжение

В области на контроле аварийные ситуации в селе Боярск, в Усолье-Сибирском, Усть-Уде. 

В Октябрьском округе Иркутска, Большой Речке, Тулуне, Култуке, Ангарске и Тельме электроснабжение восстановлено.

Мобильная межведомственная группа Иркутской области провела подворовые обходы в Уриковском муниципальном образовании.
ДТП морозы Иркутск

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