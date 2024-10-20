Лама из Бурятии посоветовал делать подношения в чистой одежде и головном уборе

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) продолжает рассказывать доступным языком об основах буддизма. На этот раз он поднял вопрос продуктовых подношений (далга).Продуктовые подношения необходимы для многих тантрических ритуалов. Чаще всего для этого используются мучные изделия.- Самым высшим, лучшим является специально изготовленный балим – торма. Он, балим, как бы вобрал в себя всё самое-самое, все шесть вкусов, которые может ощутить человек. Он имеет особые формы, цвета, украшения, пропорции, значительно усиливающие духовный аспект, силу ритуала. Если нет возможности сделать балим, тогда продукты визуализируются в форме торма и подносятся божествам, - поделился Еши Намжил лама.Большинство ритуалов имеют схожую структуру. Сначала окружающее пространство очищают мантрой, молитвой и (или) благовонием. Затем расставляют необходимые для ритуала ингредиенты, инструменты, принадлежности. Лама совершает из йоги божеств самопорождение себя в виде того или иного божества. Благословляет подношения и другие вещи, принадлежности, чтобы их не коснулись вредоносные духи. Затем «приглашаются» нужные божества, духи. Далее происходит своеобразная беседа с ними. Лама напоминает им о некогда данных обязательствах, клятвах помогать буддийским последователям. Произносит их сущностные, тайные имена, мантры и прочее.- Затем молимся, раскаиваемся перед ними за ошибки, грехи, которые, возможно, совершили мы или местные жители по отношению к ним, их среде обитания и т.д. После совершаются обширные подношения, в том числе и продуктовые, - пояснил Еши Намжил лама.После окончания ритуала читаются восхваления Буддам, божествам и благопожелания. В завершение совершаются отдельные дополнительные продуктовые подношения всем божествам и духам окружающей местности, в том числе и вредоносным духам, таким, как дэбжэт. Считается, что проведённый ритуал послужит определённой защитой от их атак на какой-то срок.Лама подчеркнул, что подношения кровью, мясом и спиртным допустимы лишь в некоторых тантрических ритуалах, и то в небольших, чисто символических, объёмах.Буддисты верят, что частое участие в таких подношениях создаёт хорошие кармические связи. «В будущих перерождениях, а при достаточном накоплении позитивной кармы даяния то и в этой жизни, боги, удачное стечение обстоятельств будут помогать найти пропитание, средства к существованию. Даже если у нас много негативной кармы от жадности, воровства, всё равно такие продуктовые подношения сыграют свою положительную роль», - отметил настоятель Курумканского дацана.Собственноручное подношение во время ритуала также имеет свои преимущества, добавил он. Однако необходимо соблюдать правила.- Желательно, чтобы подносили спиртное, молоко, чай, балим и продукты люди без физических изъянов, недостатков, в чистой, целой одежде, в головном уборе, с поясом или ремнём. Лучше, разумеется, это делать в национальной одежде, - пояснил Еши Намжил лама.Недопустимо наличие синяков, кровоточащих ран, ссадин и даже шрамов, то есть не должно быть запаха крови.Каких-либо ограничений в поле и возрасте нет, но предпочтительнее, чтобы подношение делали мужчины, отметил лама. Впрочем, в случае отсутствия мужчин подношения можно совершать и женщинам. Еши Намжил Лама объяснил это тем, что «дух народа и сакральная сила передаётся по мужской линии».- Однако, если подношение совершает человек мужского пола, то ни в коем случае ему нельзя надевать, иметь на себе что-либо женское. И наоборот, если женщина подносит, тогда на ней должно быть всё только женское. Подносящий человек лучше очищается и защищается от различных бед, потому что лично, собственным телом, принимал участие в йоге божества, в преобразовании гнева и всех его негативных последствий в блаженство, радость, достаток. Как минимум, его руки в следующем перерождение будут обладать красотой, умением и силой. Велика карма подношений, добродетели множатся и передаются в следующие жизни, - подытожил лама.