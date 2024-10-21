В Иркутске погиб 32-летний водитель Suzuki Gemini

Мужчина не имел водительского удостоверения
Вечером 20 октября на улице Розы Люксембург в Иркутске произошло смертельное ДТП.
- Предварительно установлено, что около 20 часов 32-летний водитель автомашины Suzuki Gemini, следуя по улице Розы Люксембург, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Полицейские установили, что погибший не имел водительских прав.
Сейчас проводится всесторонняя проверка.
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