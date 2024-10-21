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В Бурятии вынесли приговор «чёрным копателям» нефрита, напавшим на полицейских

В Бурятии вынесли приговор «чёрным копателям» нефрита, напавшим на полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины получили реальные сроки

Тункинским районным судом провозглашён обвинительный приговор в отношении шестерых жителей Окинского района, напавших на сотрудников полиции на месторождении нефрита.

Как сообщал «Байкал-Daily», громкий инцидент произошёл в июле 2023 года на Оспинском месторождении. Видео противостояния полицейских и «чёрных» нефритчиков тогда выложили в Сеть. Позже в пресс-службе МВД по Бурятии сообщали, что семь из 30 задержанных «чёрных копателей» были под воздействием наркотиков.

26 июля 2023 года трое сотрудников полиции, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, в лесу в Окинском районе проводили оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение, направленное на декриминализацию нефритовой отрасли.

На лесной дороге они обнаружили группу лиц, состоящую из не менее 30 человек, перевозивших на квадроциклах нефрит.

Правоохранители представились и высказали в их адрес законное требование остановиться. Однако несколько мужчин схватили с земли камни и стали бросать их в сотрудников полиции. Всего, говорится в материалах суда, они бросили не менее 24 камней, а также нанесли удар металлической лопатой по телу полицейского.

Судом действия каждого из шестерых подсудимых квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, группой лиц».

Суд пришёл к выводу, что каждому из подсудимых необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определённый срок, а более мягкий вид наказания не обеспечит достижение целей наказания.

В итоге:

- подсудимому Б. назначено 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима;
- подсудимому Ж. назначено 3 года в исправительной колонии общего режима;
- подсудимому З. назначено 3 года в исправительной колонии общего режима;
- подсудимому М. назначено 2 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима;
- подсудимому Ш. 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима;
- подсудимому Ш. назначено 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил. 

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