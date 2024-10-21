Житель Бурятии тайно оформил микрозаймы на друга детства

В Баргузинском районе возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 32-летнего улан-удэнца, подозреваемого в мошенничествах. Мужчина оформил микрозаймы на своего одноклассника, с которым дружит уже много лет. Полицейскими установлена его причастность к четырём подобным фактам, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Установлено, что потерпевший приехал по делам из Баргузинского района в Улан-Удэ в конце 2023 года и остановился переночевать у друга. Этого времени хватило для того, чтобы товарищ сфотографировал паспортные данные оставленного гостем в свободном доступе документа.Воспользовался полученными сведениями мужчина уже после его отъезда. С января по июнь он онлайн оформил четыре займа в микрофинансовых организациях на имя друга, а вырученные деньги — в общей сумме около 50 тысяч рублей — потратил на личные нужды.О произошедшем потерпевший узнал после сообщения от микрокредитного уяреждения об имеющейся финансовой задолженности по первому займу и обращения в полицию.Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудоустроен и уже возместил причинённый ущерб.