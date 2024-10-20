Житель Бурятии пытался отсудить у работодателя 1 млн рублей

В результате работы во вредных условиях на предприятии горнодобывающей отрасли у жителя Бурятии были выявлены вибрационная болезнь 2 стадии, двухсторонняя нейросенсорная тугоухость, установлено 30% утраты профессиональной трудоспособности.В связи с тем, что мужчина испытал и продолжает испытывать нравственные страдания: сильный стресс, потрясение, обиду, унижение, нарушился его привычной образы жизни, он ограничен в движении, не может вести полноценную жизненную деятельность, он обратился с иском о взыскании к бывшему работодателю компенсации морального вреда в 1 млн рублей.Решением Советского районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.Не согласившись с решением, и истец, и ответчик обратились с апелляционными жалобами.Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, придя к выводу о необходимости привлечь к участию в деле иных работодателей истца, в период работы у которых мужчина подвергался вредным воздействиям.- В ходе рассмотрения дела судебной коллегией установлено, что истец работал в условиях длительного воздействия вредных условий труда, ухудшение состояния здоровья, как и само профессиональное заболевание у него выявлено в период работы у ответчика, до этого времени каких-либо ограничений по здоровью у П. установлено не было, - сообщили в суде.Суд установил, что ответчик безопасные условия труда не соблюдал. Вина работника в возникновении профессиональных заболеваний не была установлена. Судебная коллегия взыскала в пользу мужчины компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей.