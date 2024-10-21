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Жителям Бурятии напомнили о запрете использования реагентов

Жителям Бурятии напомнили о запрете использования реагентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике не «топят» снег химией, а присыпают его песочком

В преддверии зимы Бурприроднадзор напомнил о запрете использования реагентов в регионе в борьбе со снегом.

- На большей части Бурятии запрещено использовать реагенты. Улан-Удэ, районы от Северо-Байкальского до Кяхтинского, от Закаменского до Кижингинского входят в буферную экологическую зону - территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал. Федеральным законодательством для Байкальской природной территории установлен запрет на применение противогололёдных материалов, - отметили в ведомстве.

Реагенты могут оказать негативное воздействие на уникальную экологическую систему Байкала, в том числе возможно химическое загрязнение водосборной площади озера.

Хлорид-анион, фосфаты, натрий, кальций и магний, входящие в состав противогололёдных материалов (хлористого натрия (технической соли), хлористого кальция модифицированного (CaCl2), хлористого магния модифицированного (MgCl2), хлористого кальция фосфатированного (смеси CaCl2 и ингибиторов в виде фосфатов), отнесены к категории умеренно опасных вредных веществ.

При таянии снега после применения таких материалов, возможно попадание загрязнённых (без очистки) сточных вод с обочин дорог и улиц в поверхностные водные объекты бассейна озера Байкал - реки Селенга, Уда и другие.

В зависимости от свойств грунтов реагенты могут также задерживаться в этих слоях вдоль обочин дорог, оказывая химическое загрязнение водосборной площади озера.

- Противогололёдные материалы являются одним из потенциальных факторов влияния на окружающую среду. Соляные растворы приводят к засолению почв, выбросу дополнительных химических элементов в окружающую среду. От этого в водоёмах растёт концентрация хлоридов, в результате идёт дополнительная нагрузка на очистительные сооружения, - пояснили в Бурприроднадзоре.

Техническая соль разъедает обувь и обшивку автомобилей, вызывает болезненные язвы на лапах животных и беспокоит аллергиков, на долгие годы оседает в почве и убивает растительность.

В борьбе с наледью на улицах Бурятии используют «дедовский» метод – дороги посыпают песком.
реагенты снег экология

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