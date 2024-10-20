В Бурятии блудные коровы съели почти всё чужое сено

В селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошёл неприятный инцидент. Отпущенные на самовыгул коровы пробрались на чужой сеновал и съели почти всё сено.По словам хозяина участка, это сено он заготовил для своей скотины на предстоящую зиму. Пост вышел в паблике «Весь Гусиноозёрск».- Сена было под потолок. Это чьи коровы?! - возмущается мужчина.Сейчас хозяин сеновала ищет владельца коров.К слову, бурёнки вольно разгуливают и по самому Гусиноозёрску. В этой же группе горожане публикуют фото и видео, где им удалось встретить парнокопытных. Так, на днях табун коров видели в сквере «Юность» и во дворе на улице Ключевская.