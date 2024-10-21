О безумном маньяке-«шамане» из Бурятии рассказали на федеральном канале



На ТВЦ вышел возрастное ограничение – 18+), известном также как «иволгинский потрошитель». Название документалки – «Охота на маньяка. Дело безумного шамана». Видео, которое длится 39 минут, разместили на официальной странице канала во «ВКонтакте». На ТВЦ вышел анонсированный ранее фильм о серийном убийце и некрофиле (), известном также как «иволгинский потрошитель». Название документалки – «Охота на маньяка. Дело безумного шамана». Видео, которое длится 39 минут, разместили на официальной странице канала во «ВКонтакте».



В основу ленты В основу ленты легли материалы уголовного дела о преступлениях серийного убийцы, которому несколько лет назад дали пожизненное лишение свободы. Его отправили в колонию «Чёрный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Эта ИК считается самой страшной в России – там сидят маньяки, людоеды и террористы.











В анонсе к фильму говорится, что летом 2007-го в разных районах Улан-Удэ начали находить фрагменты человеческих тел. Сначала в микрорайоне Мясокомбинат из Уды извлекли туловище, а в затоне практически в самом центре города всплыла чья-то голова, которая явно лежала в воде не один день. Никаких улик в распоряжении следствия не было – только экспертизы. С них и началась история поимки маньяка, одержимого странной мечтой – попасть в преисподнюю.



Сперва два дела вели разные следственные группы и экспертизы тоже делали независимо друг от друга. Но вскоре их объединили в общее производство и попытались определить, одному человеку принадлежат останки или нескольким. После судебно-биологического исследования выяснилось, что группа крови совпадает. Но для окончательных выводов этого оказалось недостаточно. Потому эксперты изучили следы разрубов на костях, а именно – позвонки, оставшиеся на голове и теле.



«Ритуальное убийство»



Криминалисты пришли к выводу, что преступник пользовался чем-то вроде большого ножа. Плотные кости он распиливал, а более хрупкие – переламывал увесистой рукоятью инструмента В бюро медико-судебной экспертизы исследовали и мягкие ткани. В итоге догадка следователей подтвердилась – туловище и голова когда-то принадлежали одной девушке 18-25 лет. А вот назвать точную дату и время смерти было куда сложнее, ведь останки долго пролежали в воде. Удалось установить лишь то, что умерла неизвестная примерно за две недели до обнаружения тела – где-то в середине июля 2007-го.



Жизненно важные органы при этом исчезли – сердце, печень, трахею и пищевод вырезали. После расчленения раны, от которых скончалась жертва маньяка, определить не представлялось возможны. У неё не было и половых органов, что натолкнуло следствие на версию об изнасиловании и даже ритуальном убийстве.



Специалисты сосредоточились на инструменте, которым расчленили тело и на том, чтобы опознать погибшую. Не прекращался и поиск места, где совершили расправу. Это сильно помогло бы в восстановлении картины преступления. К тому же там могли остаться улики – одежда, следы крови и т. д.















Оперативники начали поднимать дела всех пропавших ранее девушек, подходящих по возрасту. Родственников исчезнувших улан-удэнок опрашивали, брали у них образцы крови и в последующем отправляли на генетическую экспертизу для сличения с биологическим содержимым трупа. Сначала совпадения искали только в городе и окрестностях, но вскоре зону поиска пришлось расширить. «Отрабатывали» даже бездомных. Несмотря на колоссальные усилия следственных органов, поиск по генетическому анализу оказался безрезультатным. Совпадений с ДНК тела не обнаружили. И решили восстановить облик убитой по останкам, запросив новую экспертизу – реконструкцию внешности.



С черепа и костей торса сняли нужные мерки, данные загрузили в компьютер и запустили процесс реконструкции внешности – речь о примерном овале лица, форме губ и бровей и разрезе глаз. На выходе получилось фото девушки европеоидного типа с мягкими чертами лица и тёмно-русыми волосами. Фоторобот распространили в соцсетях и СМИ в надежде, что откликнутся те, кто её знал. Но и это не дало результатов.



«Некий демон»



Преступник же, поняв, что его ищут, затаился. А в первой половине дня 20 сентября 2012 года в дежурную часть полиции в Нижней Иволге поступил звонок. В одном из частных домов обнаружили труп в пакете. Это было тело 53-летней улан-удэнки со множеством переломов, ссадин и гематом – и тоже без некоторых внутренних органов. Сначала убийца расправился с женщиной в её же доме, а потом заставил свою жертву, истекающую кровью, идти пешком до ближайшего, где её и обнаружила хозяйка – соседка. Несчастная смогла пройти так 180 метров, упала у чужого крыльца и умерла. Таинственный маньяк затащил в жилую постройку уже труп.



У бывшего начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Бурятии Ирины Мархандаевой, по собственному же признанию, тогда сложилось ощущение, что в этом человеке «сидит некий демон, какой-то зверь». «Не знаю – у меня других эпитетов нет. И он вырывался наружу. Иначе назвать то, что этот человек сделал, мне кажется, нельзя», – заявила она ТВЦ.



Следователи заподозрили, что эта и расправа пятилетней давности – дело рук одного и того же злоумышленника. На столе в доме убитой стояли две чашки и полная окурков пепельница. Сама хозяйка не курила. Получается, она знала своего убийцу.







Оперативники в тот же день начали допрашивать жителей Нижней Иволги, обходили дворы и про опросе выяснили, что на стройке в посёлке работал уроженец Кыргызстана. Его наняла для отделочных работ соседка покойной – та самая, которая нашла окровавленный труп. В её доме и жил мужчина последнее время. Со слов остальных сельчан, она и иностранец находились в довольно близких отношениях, а познакомились чуть более месяца назад. Женщине не хватало общения и она часто приглашала нового знакомого к себе – то на обед, то попить чай.



Как выглядел (на тот момент) подозреваемый, знали многие местные жители. Его характеризовали как скромного и даже застенчивого человека. Потом следователи поняли, что уже видели этого человека – за два месяца до событий в Нижней Иволге на месте другого преступления, совершённого в Улан-Удэ. Он проходил свидетелем по делу и идеально подходил под описание. Вот только имя у него было другое.



На ТВЦ рассказали и о других зверствах маньяка. Например, как в июле 2012-го в номере небольшого отеля в центре столицы Бурятии нашли тело пенсионерки, задушенной обувным шнурком. Её достали из-под кровати. Комнату обыскали и улик там оказалось более чем достаточно – от отпечаток пальцев и ладоней до квитанции об оплате гостиничного номера. На ней значились имя-фамилия преступника. Мужчину объявили в розыск.



Задержали расчленителя в тот же день. Тот не оказал никакого сопротивления, агрессии не проявлял и вообще казался очень тихим. С последней жертвой маньяк познакомился тремя днями ранее на рынке. Подошёл, заговорил. Та была не против знакомства. Они весело провели время, а ночевать отправились в гостиницу, где преступник тогда проживал.





Иностранца поместили под подписку о невыезде и отпустили за неимением достаточных улик. Для получения детальной информации о злоумышленнике направили запрос в архивы. Оказалось, что он судим – в 1990-ом его приговорили к 12 годам колонии за убийство и изнасилование. После этого близкие жена от него отвернулась и воспитывала общего маленького сына уже без участия экс-супруга.



В декабре 2006-го мужчина вышел из ИК по УДО. Проверка по транспортным базам выдала все его передвижения после освобождения. И его появление в столице Бурятии в 2007-ом в точности совпадало с убийством так и неопознанной девушки. Кстати, работая на стройке в Нижней Иволге, иностранец представился Маратом. Так зовут его сына. Удалось установить, что именно он расчленил в частном доме пенсионерку.















Оперативники вновь взялись за поимку убийцы и расклеили везде его ориентировки. В Улан-Удэ он не появлялся. И вот как-то в полицию обратился водитель, заметивший странного человека на загородной трассе недалеко от Шаманских гор – так туристы называют сопки к югу от пригородного посёлка. Это почти безлюдный район. Рядом, кстати, находятся знаменитая скульптурная композиция «Олени». Для местных жителей Шаманские горы имеют сакральное значение.



Именно там и задержали преступника, почти сразу во всём сознавшегося. Злоумышленника доставили в следственный отдел СКР по Бурятии в Иволгинском районе. На допросе маньяк признался и в других убийствах, в том числе – девушки в 2007-ом. Установить её личность так и не удалось. Известно лишь имя – Наташа. Они вместе гуляли и выпивали на берегу Уды, а на убийство иностранец пошёл после отказа в интиме.



Кстати, жуткие расправы оказались частью придуманного им же ритуала, целью которого было «гарантированно попасть в ад». «Он был одержим мыслями о преисподней, причём о самых тёмных её уголках, где томятся отъявленные убийцы и изуверы. Преступник мечтал стать защитником этих падших душ. Чтобы дьявол распознал в нём своего и позволил стать адвокатом грешников, он вырезал у своих жертв внутренние органы, а дорогу в ад намеревался открыть эффектным самоубийством в сакральном месте. Вырезанные части тела последней жертвы должны были стать реквизитом в этой минзансцене», – передаёт ТВЦ.





Возрастное ограничение – 18+



