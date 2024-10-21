За неделю в роддоме в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек

Всего родилось 88 деток
За прошедшую неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появились 88 малышей, из них две двойни. Всего родились 48 мальчиков и 40 девочек.
- Одна из двоен родилась 17 октября — два мальчика весом 2 960 гр и 2 990 гр. Мама родила прекрасных малышей самостоятельно, а помогли ей наши доктора и акушерки: Людмила Намжилова, Сама Бороева, Наталья Будаева, Аурика Ли-Ван-Хай, Наталья Карташева, Виктория Кокорина, - рассказали в республиканском перинатальном центре.
Самый крупный новорождённый появился на свет 18 октября. Девочка родилась с весом 4740 граммов и ростом 58 см. Самым маленьким малышом оказался мальчик. Он родился 19 октября с весом 990 граммов и ростом всего 34 см.
Больше всего родов пришлось на 17 октября. В этот день родилось 17 младенцев: 11 мальчиков и 7 девочек, одна двойня.
От него второй год страдают дома и припасы местных жителей
В республике не «топят» снег химией, а присыпают его песочком
На ТВЦ показали фильм про зверства расчленителя и его «мечту» попасть в преисподнюю (18+)
Изменения действуют с 22 октября
Помогла мужчине получить удостоверение уполномоченный по правам человека в республике
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в конце осени
Она работает кондуктором уже более 10 лет
По ней плыли жёлто-коричневые льдины
Табу на них наложили 20% организаций
Специалисты собрали для них шкафы, парты и столы
Максиму Филиппову вручили благодарственное письмо
Ожидается и снег, и потепление
Судьи раскритиковали выступление юмористов, но Сергей Светлаков решил дать ребятам шанс
Мужчину доставили в местную больницу
Автомобилистов призвали ездить через него с осторожностью