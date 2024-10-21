За неделю в роддоме в Улан-Удэ мальчиков родилось больше, чем девочек

За прошедшую неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на свет появились 88 малышей, из них две двойни. Всего родились 48 мальчиков и 40 девочек.- Одна из двоен родилась 17 октября — два мальчика весом 2 960 гр и 2 990 гр. Мама родила прекрасных малышей самостоятельно, а помогли ей наши доктора и акушерки: Людмила Намжилова, Сама Бороева, Наталья Будаева, Аурика Ли-Ван-Хай, Наталья Карташева, Виктория Кокорина, - рассказали в республиканском перинатальном центре.Самый крупный новорождённый появился на свет 18 октября. Девочка родилась с весом 4740 граммов и ростом 58 см. Самым маленьким малышом оказался мальчик. Он родился 19 октября с весом 990 граммов и ростом всего 34 см.Больше всего родов пришлось на 17 октября. В этот день родилось 17 младенцев: 11 мальчиков и 7 девочек, одна двойня.