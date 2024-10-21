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В Улан-Удэ ради строительства новой «инфекционки» полностью снесут старую

В Улан-Удэ ради строительства новой «инфекционки» полностью снесут старую
Общество,  Фото:telegram-канал «Инфраструктура Бурятии»
Прежнее здание износилось уже на 70%

Проект по строительству инфекционной больницы в столице Бурятии получил положительное заключение госэкспертизы. К нему приступят в 2026 году. Инициативу о возведении нового здания ранее поддержал президент России Владимир Путин.
 
Обойдётся медучреждение в 4 с половиной миллиарда рублей. В Минздраве Бурятии уже готовят заявку на финансирование, которую направят в правительство РФ.
 
- Инфекционную больницу будем строить на территории существующей – на улице Пирогова. Старое здание изношено на 70%. Оно появилось ещё в 40-х годах прошлого века. Часть снесём, а на освободившемся месте возведём новое, – рассказал зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Медучреждение будет состоять из нескольких корпусов. Это стационар для детей на 150 коек. Там разместятся одно- и двухместные палаты с санузлами и душевыми. Кроме того, в планах – четырёхэтажный административно-хозяйственный корпус с подвалом, пищеблоком, административно-бытовыми помещениями для персонала и инженерно-техническими службами, соединённый переходами со стационарным. 
 
Кроме того, проект предусматривает пункт дезинфекции для автотранспорта, гараж на шесть машин, центральный кислородный пункт, локальные очистные сооружения и трансформаторную подстанцию. 
 
Первым делом возведут детский стационар, а затем снесут всё здание старой «инфекционки» и вместо него построят ещё один корпус на 100 мест.
строительство инфекционная больница

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