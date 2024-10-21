В Бурятии осуждённому вручили удостоверение ветерана боевых действий

Этим летом уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила казармы при войсковой части, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие часть, ожидавшие разбирательств по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Тогда к омбудсмену обратился военнослужащий и рассказал, что не получил удостоверение ветерана боевых действий.
В беседе с осуждённым уполномоченный по правам человека в Бурятии уточнила номер войсковой части, в которой он проходил службу, место дислокации войсковой части, когда и каким военным комиссариатом призывался, где состоял на воинском учёте и т.д.
После Юлия Жамбалова направила запросы в соответствующую общевойсковую армию, командиру войсковой части, где проходил ранее службу военнослужащий, а также в военный комиссариат, откуда он призывался.
- По запросу уполномоченного поступили ответы от должностных лиц, что удостоверение оформлено и для его получения военнослужащему нужно обратиться к командованию войсковой части. Но учитывая, что войсковая часть находится в другом субъекте Российской Федерации и что военнослужащий на момент поступления ответа был уже осуждён по ст. 337 ч. 5 УК РФ, командование войсковой части направило удостоверение ветерана боевых действий в адрес уполномоченного для дальнейшей передачи военнослужащему, - сообщили в аппарате омбудсмена.
Недавно сотрудник аппарата уполномоченного и временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии № 1 вручили осуждённому удостоверение «Ветеран боевых действий».
На сегодня осуждённый признан ветераном боевых действий и получает ежемесячные денежные выплаты в исправительном учреждении.