В Бурятии суррогатных матерей ищут через соцсети



Размер этого самого вознаграждения в публикации не указали. Зато подробно расписали требования к потенциальной сурмаме – до 35 лет, рожавшая естественным путём (не с помощью кесарева), без серьёзных хронических заболеваний. Ещё одно условие – положительный резус-фактор.



Участники сообщества отреагировали на запись неоднозначно. Некоторые посоветовали зайти на специально созданный для этого сайт. Другие считают, что лучше усыновить кого-нибудь – мол, в детдомах много ребятишек, которым нужны любящие родители. Третьи просто пожелали семье удачи.



Кстати, несколько лет назад в другом паблике тоже был подобный пост. Его автор сообщила, что готова забеременеть от чужого мужа и родить, но если ей «хорошо заплатят». Тогда жители Бурятии не стали сдерживаться и заявили, что вынашивание малыша ради денег – «худший вид проституции». Лишь единицы порекомендовали обратиться с этим вопросом в клинику.







Кстати, в декабре 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства получать услуги суррогатных матерей на территории России. Теперь заключить соответствующий договор смогут только состоящие в браке россияне или одинокие женщины.

Недавно в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» появился любопытный пост. Супруги из Бурятии решили через группу найти женщину, готовую стать суррогатной матерью – то есть за деньги выносить и родить им ребёнка.