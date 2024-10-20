В Бурятии школьники метали ножи на три метра вместе с казаками



Недавно в приграничном Кяхтинском районе прошли военно-патриотические состязания, которые приурочили к вековому юбилею Кяхтинского пограничного отряда и 300-летию Кяхты, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».



Мероприятие прошло на полигоне Шарагольской заставы. 19 учеников из сёл Шарагол и Большая Кудара вместе с казаками Кяхтинского станичного казачьего общества попробовали свои силы в метании ножа с трёх метров, взятии опорника с применением учебных гранат, взрывных пакетов и растяжек, в экстремальной медицине с наложением жгутов раненым, транспортировке на носилках и преодолении дымовой завесы в противогазе.





А ещё они испытали себя в стрельбе из положения лёжа, с колена и стоя, задержании условного нарушителя с использованием собаки и дрона и демонстрации стрелкового оружия. Завершились состязания вкусным обедом в школьной столовой, экскурсией по заставе и награждением участников и победителей, отмечает «Кяхта-инфо.24/7».

