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В Бурятии школьники метали ножи на три метра вместе с казаками

В Бурятии школьники метали ножи на три метра вместе с казаками
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
А ещё они попробовали себя во взятии опорника и преодолении дымовой завесы

Недавно в приграничном Кяхтинском районе прошли военно-патриотические состязания, которые приурочили к вековому юбилею Кяхтинского пограничного отряда и 300-летию Кяхты, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

Мероприятие прошло на полигоне Шарагольской заставы. 19 учеников из сёл Шарагол и Большая Кудара вместе с казаками Кяхтинского станичного казачьего общества попробовали свои силы в метании ножа с трёх метров, взятии опорника с применением учебных гранат, взрывных пакетов и растяжек, в экстремальной медицине с наложением жгутов раненым, транспортировке на носилках и преодолении дымовой завесы в противогазе.

А ещё они испытали себя в стрельбе из положения лёжа, с колена и стоя, задержании условного нарушителя с использованием собаки и дрона и демонстрации стрелкового оружия. Завершились состязания вкусным обедом в школьной столовой, экскурсией по заставе и награждением участников и победителей, отмечает «Кяхта-инфо.24/7». 
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