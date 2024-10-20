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В Улан-Удэ жильцы 11 домов живут без света четвёртый месяц

В Улан-Удэ жильцы 11 домов живут без света четвёртый месяц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летом в переулке упали два столба ЛЭП

Улан-удэнцы, живущие в домах в переулке Подкаменский, четвёртый месяц живут без света.

- Как выжить без электричества в 21 веке, знают жильцы 11 домов в переулке Подкаменский. В июне упали два столба ЛЭП – с тех пор люди буквально выживают. Чайник кипятят на печке, а продукты опускают в колодец с холодной водой, - сообщают в региональном отделении Народного фронта.

Когда стало совсем невмоготу, подключили дизельный генератор - пять литров бензина хватает на восемь часов работы необходимых приборов.

- Обращения жителей в «Россети» ни к чему не привели. Там сообщили, что эти столбы им не принадлежат. В администрации Октябрьского района, куда люди также обратились, посоветовали лишь восстановить всё своими силами, - продолжили активисты ОНФ.

Между тем, в переулке живут в основном пожилые люди или многодетные семьи - всего около 40 человек.

- Все обесточенные дома платили за свет на единый лицевой счёт одного из соседей, на протяжении почти 15 лет, - отмечают в региональном отделении Народного фронта.

С просьбой определить организацию, ответственную за ремонт столбов и их обслуживание, общественники обратились в прокуратуру района.

электричество

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