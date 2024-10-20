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Улан-удэнца, скрывавшегося от правоохранителей 6 лет, задержали

Улан-удэнца, скрывавшегося от правоохранителей 6 лет, задержали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее мужчина получил 8 лет колонии за мошенничество

В марте 2018 года Железнодорожный районный суд осудил мужчину за мошенничество и приговорил к 8 годам в исправительной колонии общего режима. Однако на оглашение приговора улан-удэнец не явился.

- Неприбытие без уважительных причин на провозглашение приговора подсудимого, находившегося под подпиской о невыезде и обязанного в силу ст. 102 УПК РФ в назначенный срок явиться в суд (как установлено позже, скрывшегося от судебных органов), не являлось препятствием к оглашению приговора по делу в присутствии остальных участников процесса, - отметили в Верховном суде республики.

Приговор вступил в законную силу в июне 2018 года после апелляционного обжалования, правом на которое, помимо второго соучастника по уголовному делу, воспользовался и адвокат скрывшегося осуждённого.

В августе 2020 года в связи с невозможностью исполнения приговора - ввиду отсутствия сведений о местонахождении мужчины - его объявили в розыск.

Спустя более 6 лет после вынесения приговора – в июне 2024 года – мужчина был задержан и был этапирован в СИЗО в Улан-Удэ. Оттуда он обратился в суд, вынесший приговор, с ходатайством о восстановлении срока апелляционного обжалования приговора.

Суд первой инстанции отказал осуждённому, указав на отсутствие уважительных причин пропуска срока обжалования.

- Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу осуждённого на постановление об отказе в восстановлении срока обжалования, согласился с выводами суда и оставил его решение без изменения. Ведь К. не явился на провозглашение приговора по собственному желанию, скрылся от суда, своевременно приговор не обжаловал, хотя не был лишён возможности реализовать это право в установленные законом сроки. Приговор после провозглашения направлялся ему по месту жительства, а также вручён адвокатам, осуществлявшим его защиту. Доводы жалобы признаны вышестоящей инстанцией несостоятельными, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
розыск

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