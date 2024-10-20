В Улан-Удэ неизвестный сбил электроопору и скрылся

Очевидцев просят откликнуться
В Улан-Удэ неизвестный сбил опору на Спиртзаводской трассе и скрылся. Как сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Горсвет», опора восстановлению не подлежит.
- Просим откликнуться очевидцев по номеру круглосуточной диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-25-44. Водитель, повредивший опору уличного освещения, несёт «двойную» ответственность: за несоблюдение правил дорожного движения, а также возмещение расходов на восстановление опоры, - отметили в учреждении.
Очевидцев просят откликнуться
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