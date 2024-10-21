В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №12

Изменения действуют с 22 октября
В Улан-Удэ с 22 октября на маршруте №12 будет действовать новое расписание, сообщили в МУП «Городские маршруты».
С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.
Как сообщал «Байкал-Daily», в городе завершился сезон дачных маршрутов
, в этой связи изменилось расписание некоторых муниципальных автобусов, в том числе №12.
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Изменения действуют с 22 октября
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