21 октября

20 октября

Популярное

В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №12

В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №12
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения действуют с 22 октября

В Улан-Удэ с 22 октября на маршруте №12 будет действовать новое расписание, сообщили в МУП «Городские маршруты».

С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru. Также узнать детали можно по телефону диспетчера: 44-72-10.



Как сообщал «Байкал-Daily», в городе завершился сезон дачных маршрутов, в этой связи изменилось расписание некоторых муниципальных автобусов, в том числе №12.

пассажирские перевозки автобус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии забил загадочный вонючий ручей
В райцентре в Бурятии забил загадочный вонючий ручей
Общество, 21.10.2024
От него второй год страдают дома и припасы местных жителей
Жителям Бурятии напомнили о запрете использования реагентов
Жителям Бурятии напомнили о запрете использования реагентов
Общество, 21.10.2024
В республике не «топят» снег химией, а присыпают его песочком
О безумном маньяке-«шамане» из Бурятии рассказали на федеральном канале
О безумном маньяке-«шамане» из Бурятии рассказали на федеральном канале
Общество, 21.10.2024
На ТВЦ показали фильм про зверства расчленителя и его «мечту» попасть в преисподнюю (18+)
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №12
В Улан-Удэ изменится расписание автобуса №12
Общество, 21.10.2024
Изменения действуют с 22 октября 
В Бурятии осуждённому вручили удостоверение ветерана боевых действий
В Бурятии осуждённому вручили удостоверение ветерана боевых действий
Общество, 21.10.2024
Помогла мужчине получить удостоверение уполномоченный по правам человека в республике
В Бурятии пообещали очень тёплый ноябрь
В Бурятии пообещали очень тёплый ноябрь
Общество, 21.10.2024
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в конце осени
В Улан-Удэ определили лучшего кондуктора автобуса
В Улан-Удэ определили лучшего кондуктора автобуса
Общество, 21.10.2024
Она работает кондуктором уже более 10 лет
В реке на севере Бурятии появилась странная грязь
В реке на севере Бурятии появилась странная грязь
Общество, 21.10.2024
По ней плыли жёлто-коричневые льдины
Часть компаний в Улан-Удэ запретили вейпы
Часть компаний в Улан-Удэ запретили вейпы
Общество, 21.10.2024
Табу на них наложили 20% организаций
Бурятия помогла с мебелью школе в подшефном районе ДНР
Бурятия помогла с мебелью школе в подшефном районе ДНР
Общество, 21.10.2024
Специалисты собрали для них шкафы, парты и столы
В Бурятии росгвардейца поздравили с Днём отца
В Бурятии росгвардейца поздравили с Днём отца
Общество, 21.10.2024
Максиму Филиппову вручили благодарственное письмо
Бурятию ждёт переменчивая погода
Бурятию ждёт переменчивая погода
Общество, 21.10.2024
Ожидается и снег, и потепление
Улан-удэнская команда смогла пройти в следующий этап «Лиги городов»
Улан-удэнская команда смогла пройти в следующий этап «Лиги городов»
Общество, 21.10.2024
Судьи раскритиковали выступление юмористов, но Сергей Светлаков решил дать ребятам шанс
Перевал в районе Бурятии замело снегом
Перевал в районе Бурятии замело снегом
Общество, 21.10.2024
Автомобилистов призвали ездить через него с осторожностью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^