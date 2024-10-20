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Два сельских поселения в Бурятии выиграли по 20 млн

Два сельских поселения в Бурятии выиграли по 20 млн
Моя Бурятия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они стали победителями всероссийского конкурса

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2024 году. Победителями от Бурятии впервые стали сразу два муниципалитета.

По итогам решения федеральной комиссии в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» первое место среди сельских поселений присуждено сельскому поселению «Бурунгольское» Окинского района.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» первое место среди сельских поселений заняло сельское поселение «Шаралдайское» Мухоршибирского района.

Победители конкурса получат денежные премии в размере 20 млн рублей из федерального бюджета на дальнейшее развитие своих сельских поселений.

- Ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. В этом году на всероссийский этап от Бурятии было направлено 20 лучших практик по четырём из пяти номинаций. Для работы над заявками была создана специальная проектная команда преподавателей Института экономики и права Бурятского госуниверситета, - отметили в пресс-службе правительства Бурятии. 
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