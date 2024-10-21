В райцентре в Бурятии забил загадочный вонючий ручей



Люди предполагают, что его источник – прорывы на сетях. За эти пару лет было несколько случаев, когда вода исчезала. Тогда коммуникации как раз ремонтировали.



- Возможно, проблема не в шахтовых грунтовых водах, на которые ссылается администрация района, а в аварии. Решить проблему жители предлагают установкой счётчиков, которые и покажут водопотери, – пояснили общественники в своём официальном канале в Telegram.



Активисты уже обратились в районную администрацию. Они попросили разобраться с реальной причиной подтопления посёлка и принять меры по обновлению сетей.



От неё страдают дома местных жителей и хранящиеся в подпольях припасы – в частности, картошка. Впадает «ручей» в Гусиное озеро, скапливаясь и заболачивая участки и напоминая о себе тухлым гнилостным запахом.