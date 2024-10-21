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В райцентре в Бурятии забил загадочный вонючий ручей

В райцентре в Бурятии забил загадочный вонючий ручей
Общество,  Фото:кадр с видео ОНФ
От него второй год страдают дома и припасы местных жителей

В региональном отделении Народного фронта рассказали о неком «ручье», который появился в Гусиноозёрске два года назад. На днях он разлился особенно сильно. Вода бежит по улице Рудничная в посёлке Набережный.

От неё страдают дома местных жителей и хранящиеся в подпольях припасы – в частности, картошка. Впадает «ручей» в Гусиное озеро, скапливаясь и заболачивая участки и напоминая о себе тухлым гнилостным запахом.


 
Люди предполагают, что его источник – прорывы на сетях. За эти пару лет было несколько случаев, когда вода исчезала. Тогда коммуникации как раз ремонтировали. 
 
- Возможно, проблема не в шахтовых грунтовых водах, на которые ссылается администрация района, а в аварии. Решить проблему жители предлагают установкой счётчиков, которые и покажут водопотери, – пояснили общественники в своём официальном канале в Telegram.

Активисты уже обратились в районную администрацию. Они попросили разобраться с реальной причиной подтопления посёлка и принять меры по обновлению сетей. 
жалобы вода Гусиноозерск

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