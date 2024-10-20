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В Братске за два часа сбили подростка и пенсионерку

В Братске за два часа сбили подростка и пенсионерку
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Полиция проводит проверки

Вечером 19 октября в Братске произошло два наезда на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Первый инцидент произошёл около 7 часов вечера на улице Комсомольская. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser начал движение на сменившийся разрешающий сигнал светофора. В это время дорогу по «зебре» ещё переходил 13-летний подросток, которого и сбил внедорожник.

В результате наезда мальчик получил множественные ушибы.



Двумя часами позже на бульваре Космонавтов 70-летняя женщина попала под колёса «Нивы», когда переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

По фактам происшествий проводятся проверки, по результатам которых будет дана правовая оценка всем участникам дорожных конфликтов.

ДТП

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