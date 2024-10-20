В Братске за два часа сбили подростка и пенсионерку

Вечером 19 октября в Братске произошло два наезда на пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Первый инцидент произошёл около 7 часов вечера на улице Комсомольская. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser начал движение на сменившийся разрешающий сигнал светофора. В это время дорогу по «зебре» ещё переходил 13-летний подросток, которого и сбил внедорожник.В результате наезда мальчик получил множественные ушибы.Двумя часами позже на бульваре Космонавтов 70-летняя женщина попала под колёса «Нивы», когда переходила проезжую часть в неположенном месте.Пострадавшая находится под наблюдением медиков.По фактам происшествий проводятся проверки, по результатам которых будет дана правовая оценка всем участникам дорожных конфликтов.