10 мая

09 мая

Популярное

В Иркутской области стал известен график тайлганов на 2024 год

В Иркутской области стал известен график тайлганов на 2024 год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первыми откроются «Небесные врата»

В Иркутской области опубликован предварительный график тайлганов на этот год. Первый из них состоится 25 мая в Иркутске, на острове Комсомольский. Открытие «Небесных врат» (12+) проведут местные религиозные организации шаманов города. Начало в 11:00.

Также 25 мая пройдёт тайлган Хан Хото баабаю — хозяину Ольхона и великим хаатам (12+). Его проведут в Ольхонском районе, на горе Ёрд. Участие примут все бөө-шаманы Иркутской области. Кроме этого, на обряд по предварительным заявкам пригласят мужчин. Начало в 12:00 часов.

22 июня состоится тайлган «Зулхэ ноёдто тайлаган» (12+) хозяину реки Лены (Зулхэ) Ажирай-хану — покровителю образования, военного искусства, а также обряд «Хүйтэнэй». Местом проведения станет Качугский район, Шишкинские писаницы. Участвовать будут все бөө-шаманы Иркутской области. Также на тайлган по предварительным заявкам пригласят мужчин. Обряд проведут в защиту земляков, участвующих в СВО. Начало в 11:00.

6 июля пройдёт «Yхэр Манхай тайлаган» (12+) в Эхирит-Булагатском районе. «Yхэр Манхай» — место захоронения племенного материнского последа булагатов. По преданию сюда помещён послед от рождения Буха нойона. Само место тайлгана находится на западе в нескольких километрах от посёлка Усть-Ордынский. К месту шаманского процесса в гору от деревни Малая Кура ведёт единственная грунтовая дорога. Начало в 11:00 часов. Тайлган проведут с участием всех бөө-шаманов Иркутской области, также возможно участие по заявкам.

13 июля будет проведён обряд Тулма ноёну — хозяину города Иркутска (12+). Он состоится в Иркутске, на острове Комсомольский. Начало в 11:00.

На 3 августа запланирован «Арын 13 ноёд тайлаган» на острове Ольхон (12+). Начало в 11:00.

13 сентября в Иркутске, на острове Комсомольский состоится «Закрытие Небесных врат» (12+). Начало в 11:00.

Также планируется тайлган Буха нойону в Тунке. Точная дата будет утверждена 25 мая. Обряд проведут с участием всех бөө-шаманов Иркутской области.

Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, заявки на участие направляются на почту совета шаманских общин Иркутской области по адресу: booirk@yandex.ru.

Для участия в больших тайлганах важно предварительно выполнить все домашние обряды. Обязательным условием участия в тайлганах является неукоснительное соблюдение установленных правил поведения на обрядах. Рекомендованный набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички.

Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Сам обряд исполняют мужчины.

Возрастное ограничение: 12+.
Иркутская область тайлган шаманы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии пройдёт всероссийский конкурс творческих коллективов
На севере Бурятии пройдёт всероссийский конкурс творческих коллективов
Общество, 10.05.2024
Участники посоревнуются в цирковом искусстве, хореографии, театральном искусстве, вокале и других номинациях
В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон
В Бурятии откроется летний спортивный рыболовный сезон
Общество, 10.05.2024
Щучка примет кубок региона по ловле спиннингом
В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец
В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец
Общество, 10.05.2024
Мероприятие состоится в рамках первенства России по стрельбе из лука
Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России
Бурятия стала лучшей на этапе спартакиады учащихся России
Общество, 10.05.2024
Спортсменки республики стали первыми по спортивной борьбе
Борицы Бурятии выступят на первенстве Европы
Борицы Бурятии выступят на первенстве Европы
Общество, 10.05.2024
В состав сборной России вошли две спортсменки республики
В Улан-Удэ на день усилят работу автобусного маршрута №37
В Улан-Удэ на день усилят работу автобусного маршрута №37
Общество, 10.05.2024
Конечную остановку перенесут к этнографическому музею
В Бурятии, у подножия Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
В Бурятии, у подножия Меркитской крепости зацвела абрикосовая роща
Общество, 10.05.2024
«Байкал-Daily» представляет майский фоторепортаж Сергея Тарасенко
В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли
В селе Бурятии в небо «взмыли» журавли
Общество, 10.05.2024
Памятник установлен в память об участниках Великой Отечественной войны
Наступил священный для буддистов Бурятии месяц
Наступил священный для буддистов Бурятии месяц
Общество, 10.05.2024
Праздник «Весак» пройдёт в этом году 23 мая
В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной
В Улан-Удэ и Чите показали реконструкции событий Великой Отечественной
Общество, 10.05.2024
В День Победы в столице Бурятии воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^