В Иркутской области стал известен график тайлганов на 2024 год

Первыми откроются «Небесные врата»



В Иркутской области опубликован предварительный график тайлганов на этот год. Первый из них состоится 25 мая в Иркутске, на острове Комсомольский. Открытие «Небесных врат» (12+) проведут местные религиозные организации шаманов города. Начало в 11:00.



Также 25 мая пройдёт тайлган Хан Хото баабаю — хозяину Ольхона и великим хаатам (12+). Его проведут в Ольхонском районе, на горе Ёрд. Участие примут все бөө-шаманы Иркутской области. Кроме этого, на обряд по предварительным заявкам пригласят мужчин. Начало в 12:00 часов.



22 июня состоится тайлган «Зулхэ ноёдто тайлаган» (12+) хозяину реки Лены (Зулхэ) Ажирай-хану — покровителю образования, военного искусства, а также обряд «Хүйтэнэй». Местом проведения станет Качугский район, Шишкинские писаницы. Участвовать будут все бөө-шаманы Иркутской области. Также на тайлган по предварительным заявкам пригласят мужчин. Обряд проведут в защиту земляков, участвующих в СВО. Начало в 11:00.



6 июля пройдёт «Yхэр Манхай тайлаган» (12+) в Эхирит-Булагатском районе. «Yхэр Манхай» — место захоронения племенного материнского последа булагатов. По преданию сюда помещён послед от рождения Буха нойона. Само место тайлгана находится на западе в нескольких километрах от посёлка Усть-Ордынский. К месту шаманского процесса в гору от деревни Малая Кура ведёт единственная грунтовая дорога. Начало в 11:00 часов. Тайлган проведут с участием всех бөө-шаманов Иркутской области, также возможно участие по заявкам.



13 июля будет проведён обряд Тулма ноёну — хозяину города Иркутска (12+). Он состоится в Иркутске, на острове Комсомольский. Начало в 11:00.



На 3 августа запланирован «Арын 13 ноёд тайлаган» на острове Ольхон (12+). Начало в 11:00.



13 сентября в Иркутске, на острове Комсомольский состоится «Закрытие Небесных врат» (12+). Начало в 11:00.



Также планируется тайлган Буха нойону в Тунке. Точная дата будет утверждена 25 мая. Обряд проведут с участием всех бөө-шаманов Иркутской области.



Как сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья, заявки на участие направляются на почту совета шаманских общин Иркутской области по адресу: booirk@yandex.ru.



Для участия в больших тайлганах важно предварительно выполнить все домашние обряды. Обязательным условием участия в тайлганах является неукоснительное соблюдение установленных правил поведения на обрядах. Рекомендованный набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички.



Женщины («арюун») также могут присутствовать вблизи от участников. Сам обряд исполняют мужчины.



Возрастное ограничение: 12+.

