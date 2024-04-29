В Бурятии сегодня существенно потеплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Однако местами возможен мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 29 апреля, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По трассе БАМа местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура днём +14, +19, местами +5, +10. Ветер юго-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 13-16 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Температура днём от 15 до 17 тепла. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

