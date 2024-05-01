В конкурсе приняли участие более 500 участников
26 апреля 2024 года в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» на территории Иволгинского дацана прошёл конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг». Об этом сообщили в министерстве культуры Бурятии.
В конкурсе приняли участие более 500 участников, представляющие 50 команд из районов республики и столицы Бурятии. В начале мероприятия напутственные слова сказали XXIV Пандито Хамбо Лама — глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и другие.
- Этот конкурс проводится уже десятый год. За эти годы многие дети принимали участие ещё маленькими, а сейчас стали большими. Сейчас они учатся в разных городах, кто-то уже работает. Из года в год дети становятся всё более уверенными, оттачивают знания бурятского языка, в этом году ещё появилась номинация по монгольскому языку. Кроме знаний, дети учатся многим практическим навыкам, таким как шитьё, резьба по дереву, лепка, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Конкурс каждый раз становится значимым событием и настоящим праздником для его участников и организаторов.
Среди 50 команд, принявших участие в конкурсе, места распределились следующим образом:
1. команда с. Алан Хоринского района;
2. команда с. Харлун Бичурского района;
3. команда с. Доодо-Бургалтай Джидинского района.
Команда из Хоринского района стала победителем конкурса по бурятскому языку
Общество, Фото:
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