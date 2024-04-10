В аэропорту Улан-Удэ провели учения на случай завоза холеры

В воздушном пункте пропуска провели учения
9 апреля аэропорту «Байкал» состоялись межведомственные тренировочные учения. Был отработан алгоритм взаимодействия министерства здравоохранения Бурятии, республиканского Роспотребнадзора и других ведомств, в случае выявления больного с подозрением на холеру, сообщает ГБУЗ Территориальный центр медицины катастроф РБ.
В учениях были задействованы сотрудники Территориального центра медицины катастроф, станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ, республиканской клинической инфекционной больницы и др.
В ходе учений отработали взаимодействие оперативных служб, организацию оказания экстренной медицинской помощи и недопущения распространения инфекционного заболевания.
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