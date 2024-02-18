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К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди

К павильону Бурятии на ВДНХ выстраиваются очереди
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Посетители интересуются молитвенными барабанами, флажками удачи, фотографируются с Сагаан убгэном и активно участвуют в мастер-классах

Павильон Бурятия привлекает особое внимание гостей выставки «Россия» (возрастное ограничение 0+) на ВДНХ в Москве. Особенно это ощутимо в выходные дни, когда тысячи людей приходят посмотреть главную выставку страны, рассказали в минкультуры Бурятии.

Нескончаемый поток посетителей успевают принимать хозяева стенда Бурятии: участники народного фольклорного ансамбля «Уряал», специалисты Этнографического музея и актёр театра бурятской драмы Зоригто Ринчинов в образе Белого старца.


Участники ансамбля песни и танца ВСГУТУ «Белый день» дефилируют в национальных костюмах в шествиях на территории ВДНХ, а государственный цирк Бурятии показывает свою программу «Легенды Байкала» (0+).

Павильон республики выполнен в форме юрты. Заходя, посетители бурятской юрты могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам хурдэ.

Но попадают они одновременно и в традиционное, и в высокотехнологичное пространство: на LED-экранах можно полистать интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», содержащую вехи развития республики за последние пять лет – период с вхождения в состав Дальневосточного федерального округа.



Гости выставки «Россия» в павильоне Бурятии смогут совершить виртуальное путешествие на Байкал. Специально для этого флагман авиационной промышленности республики - Улан-Удэнский авиационный завод - изготовил и доставил на выставку прототип кабины вертолёта, имитирующей полёт над озером. Макет Байкала расположен и на потолке юрты.

Любой желающий может поиграть в традиционные бурятские шагай наадан, примерить национальные костюмы народов Бурятии, принять участие в викторинах, мастер-классах, в том числе по монгольской каллиграфии, изготовлению узлов счастья «Улзы», послушать лекцию о культуре питания народов Бурятии.



Эта неделя тематическая, она посвящена празднованию Нового года по лунному календарю, поэтому посетителям особенно интересно познакомиться с традициями и обычаями Бурятии.

- Вы молодцы! У вас красочный стенд, который видно издалека. Нравится, что много людей в национальных костюмах. Еще на улице мы обратили внимание на шествие с символом Нового года - Драконом, очень всё интересно! Мы мечтаем побывать на Байкале и посетить Бурятию! – поделилась Наталья из Суздаля.




ВДНХ Москва национальная культура

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