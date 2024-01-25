Жителей Бурятии взволновал массовый сбой в работе Telegram



В среду, 24 января, в работе популярного мессенджера Telegram произошёл масштабный сбой. У кого-то он не функционировал вообще, у вторых не грузились чаты, третьим оказалась недоступна функция для видеосообщений.



По данным федеральных СМИ, за сутки зарегистрировали свыше 8 тысяч жалоб. Больше всего поступило из Новосибирской области, Хабаровского края и Москвы (11%). С неполадками также столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Приморья и Башкирии, а в общей сложности – 18 регионов.



Telegram утром 24-го числа «отказал» и у некоторых жителей Бурятии, что всерьёз их взволновало. Вопрос бурно обсуждался в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Часть наших земляков сначала даже не поняли, в чём дело и решили, что у них что-то случилось со смартфонами. У кого-то месседжер работал только с VPN. А другие вообще ничего не заметили.





Впрочем, позже всё стабилизировалось. Сбой объяснили профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.

