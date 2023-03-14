В Улан-Удэ ЧОПовцы брызнули пьяному мужчине в лицо из перцового баллончика

Об этом инциденте рассказали в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте». Очевидцы запечатлели на камеру, как, предположительно, сотрудники одного из частных охранных предприятий (ЧОП) стоят на крыльце улан-удэнской гостиницы, а на нём лежит человек. Неизвестный, сделавший видео, утверждает, что пьяного постояльца выгнали на улицу, а потом кто-то их охранников брызнул ему из перцового баллончика прямо в лицо.
На кадрах заметно, что мужчина лежит лицом вниз, накинув капюшон на голову.
- Не знаю толком, что там толком произошло, но ЧОПовец позволяет себе брызгать перцовкой в лицо в упор. Бедный мужик аж заорал. Выволокли вы его из гостиницы – на этом ваша работа закончилась. На такой-то кошмар вам кто право дал? – возмутился автор записи.
Он посоветовал пострадавшему, который даже в тот момент «на ногах не стоял», написать заявление в полицию.
- Потом ещё стояли и смотрели, как он кричал. Чтобы с вами так же поступили. А концовка вообще – просто дотащили до лавки и бросили его там, – говорится в публикации.
В комментариях участники сообщества разделились на два лагеря. Кто-то встал на сторону мужчины, кто-то, напротив, заявил, что «в гостиницах просто так охрану не вызывают» – стало быть, герой видео что-то натворил.
Два года назад, в марте 2021-го, в местных соцсетях появилось видео, как сотрудник ЧОП безжалостно пнул бездомного в центре Улан-Удэ – рядом со столовой «Аппетит». Похожий инцидент произошёл в столице Бурятии несколькими неделями ранее. Тогда из торгового центра вниз головой выкинули мужчину, который просто зашёл погреться.
За пострадавшего вступилась неравнодушная прохожая. Она вызвала скорую и полицию. А уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот инцидент на контроль. Она готовила обращение на имя главы республиканского МВД Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы ТЦ.