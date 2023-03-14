14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ ЧОПовцы брызнули пьяному мужчине в лицо из перцового баллончика

В Улан-Удэ ЧОПовцы брызнули пьяному мужчине в лицо из перцового баллончика
Происшествия,  Фото:vk.com/zloi_03
По словам очевидцев, он даже не смог сдержать крик

Об этом инциденте рассказали в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте». Очевидцы запечатлели на камеру, как, предположительно, сотрудники одного из частных охранных предприятий (ЧОП) стоят на крыльце улан-удэнской гостиницы, а на нём лежит человек. Неизвестный, сделавший видео, утверждает, что пьяного постояльца выгнали на улицу, а потом кто-то их охранников брызнул ему из перцового баллончика прямо в лицо.

На кадрах заметно, что мужчина лежит лицом вниз, накинув капюшон на голову.

- Не знаю толком, что там толком произошло, но ЧОПовец позволяет себе брызгать перцовкой в лицо в упор. Бедный мужик аж заорал. Выволокли вы его из гостиницы – на этом ваша работа закончилась. На такой-то кошмар вам кто право дал? – возмутился автор записи.

Он посоветовал пострадавшему, который даже в тот момент «на ногах не стоял», написать заявление в полицию.

- Потом ещё стояли и смотрели, как он кричал. Чтобы с вами так же поступили. А концовка вообще – просто дотащили до лавки и бросили его там, – говорится в публикации.

В комментариях участники сообщества разделились на два лагеря. Кто-то встал на сторону мужчины, кто-то, напротив, заявил, что «в гостиницах просто так охрану не вызывают» – стало быть, герой видео что-то натворил.

Два года назад, в марте 2021-го, в местных соцсетях появилось видео, как сотрудник ЧОП безжалостно пнул бездомного в центре Улан-Удэ – рядом со столовой «Аппетит». Похожий инцидент произошёл в столице Бурятии несколькими неделями ранее. Тогда из торгового центра вниз головой выкинули мужчину, который просто зашёл погреться. 

За пострадавшего вступилась неравнодушная прохожая. Она вызвала скорую и полицию. А уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот инцидент на контроль. Она готовила обращение на имя главы республиканского МВД Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы ТЦ.

ЧОП соцсети видео

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии бездомные собаки убивают куриц
В Бурятии бездомные собаки убивают куриц
Происшествия, 14.03.2023
Местные жители заявили, что у них каждый день исчезает по одной домашней птице
В Улан-Удэ из салона такси украли дамскую сумку
В Улан-Удэ из салона такси украли дамскую сумку
Происшествия, 13.03.2023
Сумочку в машине забыла супруга мужчины
На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
Происшествия, 13.03.2023
Уже произошло шесть лесных пожаров на площади 100 га
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
Происшествия, 13.03.2023
Ещё одна женщина доставлена в больницу с отравлением
В микрорайоне Читы заметили медведя
В микрорайоне Читы заметили медведя
Происшествия, 13.03.2023
Жителей попросили ограничить выход в лес
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
Происшествия, 13.03.2023
Из-за этого владелица квартиры не могла выйти в подъезд
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Происшествия, 13.03.2023
Мужчина хотел разогреть землю перед тем, как копать могилу
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
Происшествия, 13.03.2023
Иномарки застревают и передними, и задними колёсами
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
Происшествия, 13.03.2023
Дерзких преступников разыскивает полиция
В Бурятии ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
В Бурятии ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
Происшествия, 13.03.2023
Автомобилист бросил пешехода умирать на дороге
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Улан-удэнец сбежал с чужим кошельком
Происшествия, 13.03.2023
Владелец кошелька сам отдал его незнакомцу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Происшествия, 13.03.2023
Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^