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Инцидентом в торговом центре озаботят главу МВД по Бурятии

Инцидентом в торговом центре озаботят главу МВД по Бурятии
Происшествия,  Фото:buryatia_online
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова взяла на контроль инцидент с выброшенным из торгового центра мужчиной

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в паблике buryatia_online появилось видео инцидента у торгового центра «Еврозона». Очевидцы рассказали, что из торгового центра вниз головой выкинули бездомного мужчину, зашедшего погреться. За пострадавшего вступилась неравнодушная женщина, которая вызвала «скорую» и полицию.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что взяла данный случай на контроль. Сегодня она встречается с женщиной, которая стала свидетелем инцидента. Очевидец планирует написать заявление по данному факту.

- Сегодня я связалась с неравнодушной жительницей, которая подтвердила, что два охранника толкнули со ступенек гражданина П. На её просьбу вызвать скорую охранники ответили отказом. Один из них просто подошёл к упавшему, удостоверившись, что тот находится в сознании, вернулся в здание торгового центра, - приводит слова свидетельницы Юлия Жамбалова.

У представителей торгового центра, по словам омбудсмена, другая точка зрения.

- Состоялся диалог с администратором торгового центра, которая заявила, что данный случай произошёл не вчера, и то что пишут в СМИ, не является правдой. Сегодня их служба безопасности не работает, но после обеда они посмотрят видео, - поделилась бурятский омбудсмен.

Однако начальник ОВД Улан-Удэ, по словам Юлии Жамбаловой, подтвердил, что сотрудники полицейские были вызваны на место происшествия именно вчера.

- Данного гражданина П. они передали бригаде скорой помощи. Станция скорой помощи, также мне подтвердила, что бригада выезжала по сигналу. Данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался от осмотра, заявил, что не нуждается в оказании медицинской помощи, но все же был помещён в карету скорой помощи для доставки в медицинское учреждение. Находясь в машине, гражданин П. пинком открыл дверь скорой. Пока сотрудники медицинской помощи вызвали полицию, граждан П. покинул салон. Медицинским работникам найти его не удалось, - рассказала омбудсмен.

Юлия Жамбалова готовит обращение на имя министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова. В нём она попросит дать оценку действиям охранной службы торгового центра. Также готовится обращение к руководству торгового центра.

В связи с этим событием планируется семинар для руководителей охранных служб, в том числе по вопросу недопустимости подобных случаев. В семинаре примут участие в том числе правоохранительные органы и центр социальной адаптации для бездомных «Шанс».

Юлия Жамбалова обратилась к улан-удэнцам с просьбой. Если кто-то владеет информацией о местонахождении пострадавшего бездомного, обратитесь в аппарат уполномоченного (3012) 214645, priem_upch@govrb.ru. Пострадавшему обещают оказать помощь и предложат размещение в центре «Шанс».
МВД Бурятии торговый центр бездомные
 
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