 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного

В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео

В паблике «ves_ulan_ude» появилось видео, как, предположительно, сотрудник ЧОП безжалостно пнул бездомного в центре Улан-Удэ – рядом со столовой «Аппетит».

Судя по всему, двое ЧОПовцев хотели прогнать бомжа, сидящего на крыльце заведения: один из них пинает мужчину, нецензурно выражается, другой просто стоит рядом.


Пользователи возмутились поведением сотрудников частного охранного предприятия:

«Какие они мерзкие»
«Ну, как так, несложно же быть просто человечным»
«Они лучше бы так на бульваре толпы алкашей разгоняли, которые напротив детской площадки пьют, матом орут и сопли свои сморкают»
«Сила есть, ума не надо»
«Нашёл на ком оторваться». 

- В полицию никто из участников конфликта не обращался. Вместе с тем, управлением МВД России по городу Улан-Удэ инициировано проведение проверки по данному факту, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в Улан-Удэ недавно, в начале марта. Из торгового центра вниз головой выкинули бездомного мужчину, зашедшего погреться. За пострадавшего вступилась неравнодушная женщина, которая вызвала «скорую» и полицию.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот случай на контроль. Она готовила обращение на имя министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы торгового центра. Готовилось и обращение к руководству торгового центра, показания которых разошлись с информацией вызванных на место полицейских.


бездомные ЧОП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 100 тысяч с кредитки
Происшествия, 31.03.2021
Мошенник сумел отговорить женщину от звонков на «горячую линию» банка
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного
Происшествия, 31.03.2021
Безжалостные действия охранников запечатлели на видео
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
В пригороде Улан-Удэ подтоплены дороги и жилые дома
Происшествия, 31.03.2021
В Сотниково ввели режим повышенной готовности
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
В Братске закрыли нелегальный ночной клуб
Происшествия, 31.03.2021
В подпольном заведении изъяли 400 литров алкоголя
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
В Улан-Удэ вор залез в квартиру и стащил коньяк с колбасой
Происшествия, 31.03.2021
Вор выманил хозяев из квартиры хитрым способом
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 150 тысяч
Происшествия, 31.03.2021
«Спасая деньги», финансист опустошила все свои кредитные карты
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
В Иркутске «чёрному риелтору» дали 13 лет
Происшествия, 31.03.2021
Мужчина в составе банды расправлялся с собственниками квартир  
В Бурятии выросло число групповых преступлений с подростками
В Бурятии выросло число групповых преступлений с подростками
Происшествия, 31.03.2021
Вопрос обсуждался на совещания руководителей правоохранительных органов 
Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи
Житель Бурятии погиб на Байкале в поисках сотовой связи
Происшествия, 30.03.2021
На льду Байкала остались только сапог и шапка погибшего
Житель Бурятии пропал в Иркутске
Житель Бурятии пропал в Иркутске
Происшествия, 30.03.2021
Мужчина должен был вернуться в Улан-Удэ, но не приехал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^