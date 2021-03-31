В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного

В паблике «ves_ulan_ude» появилось видео, как, предположительно, сотрудник ЧОП безжалостно пнул бездомного в центре Улан-Удэ – рядом со столовой «Аппетит».
Судя по всему, двое ЧОПовцев хотели прогнать бомжа, сидящего на крыльце заведения: один из них пинает мужчину, нецензурно выражается, другой просто стоит рядом.
Пользователи возмутились поведением сотрудников частного охранного предприятия:
«Какие они мерзкие»
«Ну, как так, несложно же быть просто человечным»
«Они лучше бы так на бульваре толпы алкашей разгоняли, которые напротив детской площадки пьют, матом орут и сопли свои сморкают»
«Сила есть, ума не надо»
«Нашёл на ком оторваться».
- В полицию никто из участников конфликта не обращался. Вместе с тем, управлением МВД России по городу Улан-Удэ инициировано проведение проверки по данному факту, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в Улан-Удэ недавно, в начале марта. Из торгового центра вниз головой выкинули бездомного мужчину, зашедшего погреться. За пострадавшего вступилась неравнодушная женщина, которая вызвала «скорую» и полицию.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот случай на контроль. Она готовила обращение на имя министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы торгового центра. Готовилось и обращение к руководству торгового центра, показания которых разошлись с информацией вызванных на место полицейских.
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот случай на контроль. Она готовила обращение на имя министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы торгового центра. Готовилось и обращение к руководству торгового центра, показания которых разошлись с информацией вызванных на место полицейских.