В Улан-Удэ сотрудник ЧОП пнул бездомного

Судя по всему, двое ЧОПовцев хотели прогнать бомжа, сидящего на крыльце заведения: один из них пинает мужчину, нецензурно выражается, другой просто стоит рядом.











- В полицию никто из участников конфликта не обращался. Вместе с тем, управлением МВД России по городу Улан-Удэ инициировано проведение проверки по данному факту, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД России по Бурятии.











Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова





Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл в Улан-Удэ недавно, в начале марта. Из торгового центра вниз головой выкинули бездомного мужчину , зашедшего погреться. За пострадавшего вступилась неравнодушная женщина, которая вызвала «скорую» и полицию.Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова брала этот случай на контроль . Она готовила обращение на имя министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова с просьбой дать оценку действиям охранной службы торгового центра. Готовилось и обращение к руководству торгового центра, показания которых разошлись с информацией вызванных на место полицейских.

В паблике «ves_ulan_ude» появилось видео, как, предположительно, сотрудник ЧОП безжалостно пнул бездомного в центре Улан-Удэ – рядом со столовой «Аппетит».Пользователи возмутились поведением сотрудников частного охранного предприятия:«Какие они мерзкие»«Ну, как так, несложно же быть просто человечным»«Они лучше бы так на бульваре толпы алкашей разгоняли, которые напротив детской площадки пьют, матом орут и сопли свои сморкают»«Сила есть, ума не надо»«Нашёл на ком оторваться».