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В Бурятии больше недели ищут пропавшего рыбака

В Бурятии больше недели ищут пропавшего рыбака
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели работают даже во время сильного снегопада

В Тункинском районе Бурятии спасатели продолжают поиски пропавшего рыбака, о котором ничего не известно с конца октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», спасатели выехали в район посёлка Зун-Мурино 2 ноября. Там ещё в октябре пропали двое местных жителей. Верхом на лошадях они уехали рыбалку в верховье реки Тумусун, что находится в 60-ти километрах от посёлка. Спустя некоторое время лошади вернулись домой одни, без всадников.

3 ноября в местности Маргасан спасатели нашли живым одного из пропавших рыбаков. Он в удовлетворительном состоянии был доставлен в Зун-Мурино. Тогда за время поисковых работ был обследован 41 квадратный километр троп и дорог, но найти обнаружить второго мужчину не удалось.

- 9 ноября по заявлению родственника пропавшего спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы возобновили поиски. Несмотря на сложные погодные условия, был обследован 21 квадратный километр лесного массива в обстановке сильного снегопада. Результата нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Поисковые работы продолжаются сегодня.
пропавшие без вести

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