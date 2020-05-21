Ранее защитные костюмы закупались в Китае
Бурятской предпринимательнице, которая первая в республике начала производить защитные костюмы, выдали регистрационное удостоверение. Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы полномочного представительства Бурятии при президенте России по экономическому развитию и инвестициям Юлия Дагданова.
- 14 мая Росздравнадзор в Москве выдал первое регистрационное удостоверение нашему предпринимателю из Бурятии - Баранниковой Татьяне Геннадьевне, которая организовала производство защитных костюмов в Улан-Удэ, - сообщила Дагданова.
Также Юлия Дагданова отметила, что «малый бизнес откликнулся и нашёл возможность в короткие сроки создать условия для производства изделий на дому, нанять дополнительный штат сотрудников, закупить дефицитный защитный материал, разработать лекало, технические условия и прочие документы».
Она пояснила, что ранее защитные костюмы закупались в Китае
- Теперь медицинские учреждения могут заказывать необходимые комплекты защитной одежды для работы с пациентами с COVID-19 прямо в Улан-Удэ. Осталось дело за малым - поддержать предпринимателя и обеспечить заказ на такие остро необходимые сейчас изделия для наших медицинских работников, - подытожила Дагданова.
В Бурятии начали производить защитные костюмы
Бизнес, Фото:
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