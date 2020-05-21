Также помощь получат другие дальневосточные регионы
На Дальний Восток поступила крупная партия респираторов – 204 тысячи штук. Средства индивидуальной защиты органов дыхания будут переданы медикам. Помощь оказывается в рамках программы помощи регионам от Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупных российских компаний.
Бурятия получит более 25 тысяч респираторов.
- 43,2 тыс. респираторов поставляются в Хабаровский край, 30 тыс. - в Республику Саха (Якутия), 25,2 тыс. шт. в Бурятию, 24 тыс. шт. в Амурскую область, 20,4 тыс. шт. в Забайкальский край, 18 тыс. шт. в Сахалинскую область, 25,2 тыс. шт. в Приморский край, 12 тыс. шт. на Камчатку, 6 тыс. шт. в Еврейскую автономную область, - сообщает пресс-служба полпреда президента России в ДФО.
Всего дальневосточным врачам безвозмездно передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц.
На 20 мая в Бурятии уже 1090 случаев коронавируса (+48 за сутки).
В Бурятию направят 25 тысяч респираторов
Общество, Фото:
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