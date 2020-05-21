В Бурятии появилась ориентировка на сбежавшего из инфекционного стационара парня

Полицейские продолжают розыск 17-летнего парня, сбежавшего из медучреждения в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Олег Лобанев исчез днём 17 мая и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
О том, что из инфекционного стационара сбежал молодой человек, стало известно 18 мая. Сперва он был помещён в обсерватор, как прибывший из другого региона. Когда же у парня появились симптомы ОРВИ, его перевели в инфекционный стационар. Оттуда он и сбежал.
Накануне сообщили, что у подростка получен первый отрицательный результат на коронавирус. Однако это не гарантия, ведь инкубационный период заболевания коронавирусом – две недели. Так что молодой человек обязан находиться всё это время под наблюдением.
Ориентировку на объявленного в розыск сегодня разместило МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 181 см, шатен, глаза карие.
Был одет: спортивный костюм тёмно-синего цвета с белыми лампасами, кроссовки.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(3012)41-66-37, 8(3012)29-59-94, 8(3012)44-02-02 или 102 (112).