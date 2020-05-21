После нападения на медсестёр обсерватора в Бурятии возбудили дело

Уголовное дело возбуждено после резонансного нападения на медсестёр обсерватора в пригородном Сотниково. Материалы переданы из полиции следователям Следственного комитета, так как во время пандемии коронавируса усилены меры, направленные на защиту медиков.
- Гусиноозёрским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В следственном управлении пояснили, что дело возбуждено на 30-летнего иностранца. Его гражданство не уточняется, но известно, что прибыл мужчина в Бурятию из Китая.
Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в обсерваторе в Сотниково, который развёрнут в отделении детской республиканской клинической больницы. 16 мая сюда отправили людей, прибывших из Китая. Согласно правилам, все приехавшие из других стран и регионов должны уйти на 14-дневную самоизоляцию, если нет такой возможности, их отправляют в обсерватор. Однако, как сообщили в детской республиканской клинической больницы, приехавшие из Китая были недовольны условиями проживаниями. Они угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество.
18 мая произошло нападение на медсестёр. Их материли, а после начали забрасывать камнями. Девушкам пришлось убегать по лесу прямо в защитных костюмах, в которых дышать-то тяжело, не то что бежать. «Мы в этих костюмах убегали по лесу от него, он за нами…» - рассказала одна из медсестёр.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, сообщение об этом поступило 18 мая в органы внутренних дел.
- Прибывшие сотрудники полиции усмирили мужчину, после чего он был переведён в другой обсерватор, размещённый на базе одной из гостиниц в Улан-Удэ, - уточнили в следственном управлении.
Следователи устанавливают полную картину преступления.
После данного инцидента в Бурятии заявили об усилении охраны в обсерваторах.