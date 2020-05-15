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В Бурятии число случаев коронавируса неуклонно движется к 900

В Бурятии число случаев коронавируса неуклонно движется к 900
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 40 человек

В Бурятии всё ещё растёт число больных коронавирусом. На утро 15 мая зарегистрировано 865 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщили в республиканском оперштабе. За сутки выявили ещё 41 нового больного. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне был поставлен печальный рекорд – сразу плюс 88 больных, в итоге с 13 по 14 мая число случаев заражения взлетело с 736 до 824. Если темпы не снизятся, то скоро уже число больных может перевалить за 900.

Из 41 новых случаев COVID-19 семь человек прибыли в Бурятию из других регионов. 22 пациента – из числа контактных в Баунтовском районе. Шесть человек – из числа контактных в Кижингинском районе, шесть человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1943 человека, все лабораторно обследованы.

За весь период врачи вылечили 269 человек, в том числе за минувшие сутки выписали из больниц 17 пациентов.

Также в статистику входят шесть смертей, последняя из которых зафиксирована 13 мая. Также больные коронавирусом умерли 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля и 8 мая. У всех были тяжёлые сопутствующие патологии.

Сегодня в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 323 больных. Из них 35 детей, их состояние удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 267 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19 (накануне было пять). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с коронавирусом. Из них двое – на ИВЛ (один старше 65 лет).

Как сообщал «Байкал-Daily», лидером по уровню заболеваемости коронавирусом остаётся Кижингинский район. Было принято решение закрыть его на двухнедельный карантин – запрещён не только въезд и выезд, но и перемещение между сёлами внутри самого района.

Накануне стало известно, что в обсерваторе в Прибайкальском районе буянил пьяный вахтовик.

Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике. У них также будут брать анализы на COVID-19.

коронавирус
 
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