В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824

За минувшие сутки в республике выявлено сразу 88 новых больных коронавирусом. Накануне было 736 случаев заражения COVID-2019. Cегодня их число выросло до 824.
Новые случаи зафиксированы из следующих очагов:
10 человек – прибывшие;
37 – в Баунтовском районе;
17 – в Кижингинском районе;
24 – это контактные с ранее выявленными.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, в том числе накануне выписали сразу 21 пациента. Умерли шесть человек, в том числе один человек накануне, 13 мая.
Проходят лечение в стационарах 313 больных. Из них 35 детей (накануне было 30 госпитализированных детей), состояние всех удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 253 пациента с лёгким течением заболевания, в том числе в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания - 77 человек, сообщили в оперштабе.
В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было девять), из них на ИВЛ два пациента (старше 65 лет – один человек).
В десяти обсерваторах на 14 мая на 8 утра находится 451 человек.
В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было девять), из них на ИВЛ два пациента (старше 65 лет – один человек).
В десяти обсерваторах на 14 мая на 8 утра находится 451 человек.
Накануне были подписаны изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.
Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при условии соблюдения дистанции.