В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824







Новые случаи зафиксированы из следующих очагов:



10 человек – прибывшие;



37 – в Баунтовском районе;



17 – в Кижингинском районе;



24 – это контактные с ранее выявленными.



За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, в том числе накануне выписали сразу 21 пациента. Умерли шесть человек, в том числе один человек накануне, 13 мая.









В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было девять), из них на ИВЛ два пациента (старше 65 лет – один человек).



В десяти обсерваторах на 14 мая на 8 утра находится 451 человек.

Накануне были подписаны изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.

Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при условии соблюдения дистанции.













Проходят лечение в стационарах 313 больных. Из них 35 детей (накануне было 30 госпитализированных детей), состояние всех удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 253 пациента с лёгким течением заболевания, в том числе в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания - 77 человек, сообщили в оперштабе.В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было девять), из них на ИВЛ два пациента (старше 65 лет – один человек).В десяти обсерваторах на 14 мая на 8 утра находится 451 человек.