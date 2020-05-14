 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824

В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824
Общество,  Фото:pixabay.com
Такого прироста больных, как за минувшие сутки, не было никогда

За минувшие сутки в республике выявлено сразу 88 новых больных коронавирусом. Накануне было 736 случаев заражения COVID-2019. Cегодня их число выросло до 824. 

Такого прироста больных, как за минувшие сутки, еще не было. Ранее рекорд был зафиксирован утром 10 мая, когда за сутки выявили 50 новых больных COVID-19.
  
Новые случаи зафиксированы из следующих очагов:

10 человек – прибывшие;

37 – в Баунтовском районе;

17 – в Кижингинском районе;

24 – это контактные с ранее выявленными.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 252 человека, в том числе накануне выписали сразу 21 пациента. Умерли шесть человек, в том числе один человек накануне, 13 мая. 

Проходят лечение в стационарах 313 больных. Из них 35 детей (накануне было 30 госпитализированных детей), состояние всех удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 253 пациента с лёгким течением заболевания, в том числе в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания - 77 человек, сообщили в оперштабе.

В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся пять тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.

В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было девять), из них на ИВЛ два пациента (старше 65 лет – один человек).

В десяти обсерваторах на 14 мая на 8 утра находится 451 человек. 

Накануне были подписаны изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.   

Также жителям разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе – при условии соблюдения дистанции. 


 




коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
В Бурятии коронавирусом заразились баунтовские вахтовики
Общество, 14.05.2020
Очаг заражения зафиксирован в вахтовом посёлке
В Улан-Удэ дворник украл косметику из найденной сумочки
В Улан-Удэ дворник украл косметику из найденной сумочки
Общество, 14.05.2020
Духи, пудру и помаду мужчина собирался подарить подруге
В Улан-Удэ предприятие добывало воду без лицензии
В Улан-Удэ предприятие добывало воду без лицензии
Общество, 14.05.2020
Прокуратура приняла меры реагирования по факту пользования недрами без лицензии
В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
В школе Бурятии работал охранник без удостоверения
Общество, 14.05.2020
Охранника отстранили от исполнения обязанностей
Радиоуправляемые мишени установили на полигоне в Бурятии
Радиоуправляемые мишени установили на полигоне в Бурятии
Общество, 14.05.2020
Огонь по мишеням каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 метров
В Бурятии военные продезинфицировали свои объекты и многоэтажки
В Бурятии военные продезинфицировали свои объекты и многоэтажки
Общество, 14.05.2020
Дезинфекции были подвергнуты здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих
В Бурятии сохранится непогода
В Бурятии сохранится непогода
Общество, 14.05.2020
В Улан-Удэ возможен слабый дождь
В Улан-Удэ «Ночь в музее» пройдёт в онлайн-формате
В Улан-Удэ «Ночь в музее» пройдёт в онлайн-формате
Общество, 13.05.2020
Акция состоится на страницах социальных сетей 16 мая
В Агинском началось строительство сквера «Зарница»
В Агинском началось строительство сквера «Зарница»
Общество, 13.05.2020
Он будет расположен возле военного комиссариата Агинского Бурятского округа
Иркутская область проводит «Марафон добрых дел»
Иркутская область проводит «Марафон добрых дел»
Общество, 13.05.2020
Участвовать в добровольческой акции может как отдельный человек, так и коллектив
На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны
На севере Байкала реконструируют БАМовские перроны
Общество, 13.05.2020
Ремонт пройдёт на станциях Новый Уоян, Кичера, Ангоя и Киренга
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
«Георгиевскую ленточку» надели 57 тысяч забайкальцев
Общество, 13.05.2020
В Забайкалье рассказали об итогах празднования Дня Победы
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Музей на Байкале вошёл в топ-10 музеев природы в России
Общество, 13.05.2020
Музей Иркутского научного центра расположен в посёлке Листвянка

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^