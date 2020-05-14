«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о том, как в Бурятии проходит особенная призывная компания
В Бурятии с 12 мая возобновили работу республиканские военный призывные комиссии. До этого времени вся работа с новобранцами велась в дистанционном режиме.
- Пока, в течение двух суток, результат работы показывает, что молодые люди правильно понимают цели и задачи. Явка составила за два дня 100%. Определённое количество есть уже и призванных молодых людей, - сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.
Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции среди новобранцев, в призывных пунктах соблюдаются все меры профилактики. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты для призывников, работников военного комиссариата и военно-врачебной комиссии. Кроме этого, проводится постоянная дезинфекция. Обработки подвергаются помещения, территории и даже документы.
Призывники будут дважды проверяться на наличие COVID-19.
- Первое тестирование молодые люди будут проходить в районах. Перед убытием в войска также будут проходить тестирование на сборном пункте военного комиссариата Бурятии. Отправляться в войска будут по командам и отдельно в вагонах, - добавил Александр Трубников.
Особенностью этого призыва станет резкое сокращение отправки призывников в другие регионы. Если раньше в Бурятии оставались 30% новобранцев, то сейчас 80%.
- Это делается для того, чтобы минимизировать риски нахождения на вокзалах, на станциях и так далее, - отметил военный комиссар Бурятии.
По прибытию в части призывников будут помещать на двухнедельную изоляцию.
Как сообщал «Байкал-Daily», весенний призыв в России продлится до середины июля.
Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике
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