 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Мая

13 Мая

Популярное

Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о том, как в Бурятии проходит особенная призывная компания

В Бурятии с 12 мая возобновили работу республиканские военный призывные комиссии. До этого времени вся работа с новобранцами велась в дистанционном режиме.

- Пока, в течение двух суток, результат работы показывает, что молодые люди правильно понимают цели и задачи. Явка составила за два дня 100%. Определённое количество есть уже и призванных молодых людей, - сообщил военный комиссар Бурятии Александр Трубников.

Чтобы не допустить распространения короновирусной инфекции среди новобранцев, в призывных пунктах соблюдаются все меры профилактики. Все пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты для призывников, работников военного комиссариата и военно-врачебной комиссии. Кроме этого, проводится постоянная дезинфекция. Обработки подвергаются помещения, территории и даже документы.

Призывники будут дважды проверяться на наличие COVID-19.

- Первое тестирование молодые люди будут проходить в районах. Перед убытием в войска также будут проходить тестирование на сборном пункте военного комиссариата Бурятии. Отправляться в войска будут по командам и отдельно в вагонах, - добавил Александр Трубников.

Особенностью этого призыва станет резкое сокращение отправки призывников в другие регионы. Если раньше в Бурятии оставались 30% новобранцев, то сейчас 80%.

- Это делается для того, чтобы минимизировать риски нахождения на вокзалах, на станциях и так далее, - отметил военный комиссар Бурятии.

По прибытию в части призывников будут помещать на двухнедельную изоляцию.

Как сообщал «Байкал-Daily», весенний призыв в России продлится до середины июля

коронавирус призывники военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые в День Победы отжались более 500 раз
В Бурятии осуждённые в День Победы отжались более 500 раз
Общество, 14.05.2020
В исправительной колонии №1 провели акцию «Рекорд Победы»
Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике
Из-за коронавируса почти все призывники из Бурятии останутся служить в республике
Общество, 14.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о том, как в Бурятии проходит особенная призывная компания
Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно
Россиянам разрешили голосовать по почте и электронно
Общество, 14.05.2020
Госдума приняла закон о возможности голосования дистанционно
В Байкальском заповеднике появился новый экспонат
В Байкальском заповеднике появился новый экспонат
Общество, 14.05.2020
Обзорную карту федеральных особо охраняемых природных территорий России украсили новые обозначения заповедников и нацпарков
В Бурятии на каждого ветерана оформлена электронная карточка учёта
В Бурятии на каждого ветерана оформлена электронная карточка учёта
Общество, 14.05.2020
В карточку заносят основные данные и даты посещения ветерана службами
Душевный подъём в День Победы почувствовали более 60% россиян
Душевный подъём в День Победы почувствовали более 60% россиян
Общество, 14.05.2020
В Бурятии более 100 тысяч человек участвовали в акциях  9 мая
В Иволгинском дацане пройдёт ритуал подношения хозяевам воды
В Иволгинском дацане пройдёт ритуал подношения хозяевам воды
Общество, 14.05.2020
Состоится ритуал в воскресенье на этой неделе
В Иркутской области и Забайкалье почти одинаковое число заболевших Covid-19
В Иркутской области и Забайкалье почти одинаковое число заболевших Covid-19
Общество, 14.05.2020
В каждом из регионов выздоровело более сотни человек
108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска
108 тысяч забайкальцев получили цифровые пропуска
Общество, 14.05.2020
Цифровые пропуска начали использовать в крае с 1 мая
Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских
Юные жители Бурятии делают матрёшки-полицейских
Общество, 14.05.2020
На конкурс «Полицейский дядя Стёпа» поступают поделки
Сёстры из женского монастыря в Бурятии прошли крестным ходом
Сёстры из женского монастыря в Бурятии прошли крестным ходом
Общество, 14.05.2020
Престольный праздник в женском монастыре прошёл без прихожан
Японский телеканал показал, как легко распространяется коронавирус
Японский телеканал показал, как легко распространяется коронавирус
Общество, 14.05.2020
Для этого необязательно контактировать с больным
Забайкальца с открытой формой туберкулёза отправил лечиться суд
Общество, 14.05.2020
Мужчину через суд отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию
В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824
В Бурятии резкий рост числа случаев коронавируса - уже 824
Общество, 14.05.2020
Такого прироста больных, как за минувшие сутки, не было никогда
В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити
В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити
Общество, 14.05.2020
Граффити на зданиях будут о духовных ценностях и выдающихся деятелях

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^