У горожан возможно кратковременное снижение температуры батарей
14 февраля в Улан-Удэ с 10:00 до 15:00 будут производиться режимно-наладочные работы тепломагистралей №5 и №6. Горожан предупредили о возможном снижении температуры центрального отопления.
- В период проведения данных работ возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей, подключённых от тепломагистралей №5 и №6. Управляющим организациям необходимо контролировать параметры теплоносителя на закреплённых домах, - сообщает администрация Октябрьского района.
В домах уланудэнцев может похолодать
Общество, Фото:
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