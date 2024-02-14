В домах уланудэнцев может похолодать

У горожан возможно кратковременное снижение температуры батарей



14 февраля в Улан-Удэ с 10:00 до 15:00 будут производиться режимно-наладочные работы тепломагистралей №5 и №6. Горожан предупредили о возможном снижении температуры центрального отопления.



- В период проведения данных работ возможно кратковременное снижение параметров теплоносителя у потребителей, подключённых от тепломагистралей №5 и №6. Управляющим организациям необходимо контролировать параметры теплоносителя на закреплённых домах, - сообщает администрация Октябрьского района.

