В Агинском Бурятском округе после перехода в ДФО построили 33 новых здания

Благодаря дальневосточным субсидиям

Агинский Бурятский округ (АБО) первым в Забайкальском крае отчитался об итогах развития территории в 2023 году. На совещании в Агинском вице-премьер краевого правительства - руководитель администрации АБО Базар Дугаржапов привёл интересные данные:

«Начиная с 2019 года, благодаря новым дальневосточным инструментам на территории Агинского округа возведено 33 новых здания, капитально отремонтированы 127 социальных учреждений, обновлена материально-техническая база 114 объектов социальной сферы, благоустроены 108 общественных территорий, отремонтировано более 280 километров автомобильных дорог и улиц».

По словам Дугаржапова, в 2023 году освоено свыше трёх миллиардов «дальневосточных» рублей. Львиная доля из них направлена на социальную сферу.

Как сообщал «Байкал-Daily», Забайкальский край (АБО находится в его составе - ред.) и Бурятии вошли в состав Дальневосточного федерального (ДФО) округа 3 ноября 2018 года.

Помощь людям и фронту

Сенатор от Забкрая Баир Жамсуев, которые много лет возглавлял округ, сообщил на совещании, что Совет Федерации принял социальный бюджет страны на 2024 год. Он получился сбалансированным.

«Министр финансов назвал его бюджетом победы. В федеральном бюджете каждый третий рубль идёт на социальную сферу. Это огромные цифры в рамках всей страны», - сказал Жамсуев.

Особое внимание в ходе разговора уделили патриотическому воспитанию подрастающего поколения, помощи землякам-участникам специальной военной операции. Сенатор отметил, что «за два года, за весь период СВО, законодатели, в том числе Совет Федерации, принял 91 федеральный закон, который предусматривает те или иные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей».

За два года в Агинском Бурятском округе в поддержку фронта собрано более 56 миллионов рублей, закуплено свыше 300 единиц техники и оборудования, переданы изготовленные руками агинских мастериц тактические носилки, маскировочные сети, пятиточечники. Дети участников СВО бесплатно посещают детские сады, музеи, театры, тренажерные залы, сообщил позже аппарат сенатора. В центре «Ариадна» военнослужащие могут получить психологическую поддержку, а Агинская Буддийская академия в комплексе с дацанами готова организовать для бойцов курсы повышения квалификации, психологические тренинги, индивидуальные консультации.