Одежду передали в центр «Малышок»
В преддверии Всемирного для милосердия осуждённые из улан-удэнской колонии-поселении №3 связали детские вещи.
- Женщины связали носочки, варежки, шапочки и кофточки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все собранные вещи сотрудники исправительного учреждения передали для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
Участницы акции рассказали, что надеются, что связанная им одежда будет согревать ребятишек в холодные зимние дни.
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
Общество, Фото:
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