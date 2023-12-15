В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Одежду передали в центр «Малышок»



В преддверии Всемирного для милосердия осуждённые из улан-удэнской колонии-поселении №3 связали детские вещи.



- Женщины связали носочки, варежки, шапочки и кофточки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все собранные вещи сотрудники исправительного учреждения передали для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Участницы акции рассказали, что надеются, что связанная им одежда будет согревать ребятишек в холодные зимние дни.



