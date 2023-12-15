15 декабря

14 декабря

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот

В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Одежду передали в центр «Малышок»

В преддверии Всемирного для милосердия осуждённые из улан-удэнской колонии-поселении №3 связали детские вещи.

- Женщины связали носочки, варежки, шапочки и кофточки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все собранные вещи сотрудники исправительного учреждения передали для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», - сообщили в УФСИН России по Бурятии.

Участницы акции рассказали, что надеются, что связанная им одежда будет согревать ребятишек в холодные зимние дни.

осужденные колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы
В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы
Общество, 15.12.2023
Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
Общество, 15.12.2023
Одежду передали в центр «Малышок»
Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России
Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России
Общество, 15.12.2023
Сагаан Убгэну отвели почётное место в новогоднем рейтинге зимних волшебников
В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
Общество, 15.12.2023
Там пришлось объявить повышенную готовность
В столице Бурятии стартует переселение жителей центральной части города
В столице Бурятии стартует переселение жителей центральной части города
Общество, 15.12.2023
Специалисты управления КРТ проведут встречи с жителями
В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад
В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад
Общество, 15.12.2023
Они заявили, что ребятишкам приходится спать в холодных кроватях
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 15.12.2023
Деньги им перечислят прямо перед новогодними праздниками
В ДФО стартовал киберспортивный турнир
В ДФО стартовал киберспортивный турнир
Общество, 15.12.2023
Финал состоится 23 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^