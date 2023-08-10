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В Бурятии юные поисковики нашли старинную деревню

В Бурятии юные поисковики нашли старинную деревню
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Они обнаружили предметы быта, осколки посуды, пуговицы и гвозди

Бурятские школьники обнаружили небольшую деревню во время поисковой экспедиции в местности «Зуевская падь». С просьбой найти местоположение старинного поселения к юным искателям обратились жители Новоселенгинска. Изучение и исследование общественно-исторических процессов и явлений соответствует целям и задачам нацпроекта «Образование».

Познакомившись с историей посёлка, отряд «Русичи» выехал на место, где располагалась небольшая деревня из нескольких домов. По словам местных жителей, в прошлом столетии власти проводили политику соединения маленьких населённых пунктов в одно большое поселение и переселили всех сельчан.

- Перед нами стояла цель обследовать местность и найти месторасположение старинной деревни. Для этого мы побеседовали со старожилами и собрали имеющийся материал, - рассказал одиннадцатиклассник Николай П.

Ребята поделились, что при визуальном осмотре на местности сразу нашли несколько углублений. В ходе детального обследования они оказались погребами или подпольями. Это обстоятельство указало на то, что там когда-то стояли жилые дома. Юные поисковики нашли предметы быта, осколки глиняной посуды и пуговицы, а также кованые гвозди.

- Интересными находками оказались как раз эти гвозди, которые почему-то были короткими по длине. Поискав в интернете информацию, мы выяснили, что ими подковывали лошадей, - сообщил школьник.

Советник директора по воспитанию и руководитель отряда «Русичи» Елена Михайлова отметила искреннюю заинтересованность детей. Педагог на протяжении всей работы отряда наблюдала за участниками экспедиции.

- Их не останавливает усталость и жара. Это говорит о том, что историю можно прекрасно изучать не только по учебнику, но и на практике. Порой это намного интереснее, - уточнила Елена Михайлова.

За время экспедиции ребята успели посетить посёлок Новоселенгинск, где раньше находился Селенгинский острог. Поселение основали в 1665 году, и оно имело стратегическое и торговое значение.

- Населённый пункт стал местом ссылки многих декабристов: Константина Торсона, Михаила и Николая Бестужевых. Судьба посёлка связана с прадедом великого поэта Александра Пушкина - Абрамом Ганнибалом. Военный инженер был сослан на трёхлетний период в Селенгинск для построения крепости. В начале XIX века здесь располагалась английская духовная миссия в Забайкалье, - объяснил Николай П.

Обо всем этом школьники узнали в музее декабристов, который расположен в доме, где жила семья Бестужевых. Ребята отметили, что в Новоселенгинске бережно хранят память об истории родного края и событиях, которые там происходили.

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