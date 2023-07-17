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На севере Бурятии рекультивируют крупную свалку

Общество, 
Средства выделены по федеральному проекту

В Северобайкальске рекультивируют свалку по федеральному проекту «Чистая страна».

Как пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии, рекультивация будет осуществляться на месте, без вывоза отходов. На участке организован котлован, вниз укладываются бентонитовые маты, водонепроницаемый слой. На этот слой заложат отходы, они будут пересыпаны. Затем уложат водонепроницаемый слой. Таким образом проводится биологическая рекультивация.

- У нас проект однолетний, отставания по графику нет. Всё идёт по плану. У нас единственная проблема с чистым песком. Сейчас совместно с подрядчиком, совместно с городской администрацией этот вопрос решается. Думаю, что он решится положительно, - пояснила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Она также отметила, что биомат – это питательная среда уже с семенами, на этом участке в последующем вырастет трава. На территории полигона уже запланирована высадка кустарника.

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