Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в новом шоу перевоплощений на ТНТ

В выпусках совершенно нового шоу пародий и перевоплощений между собой будут соревноваться четыре команды



ТНТ объявляет всероссийский онлайн-кастинг в новое развлекательное шоу «Ярче звёзд» (возрастное ограничение 16+). В этом проекте самые обычные люди будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей, а тот, кто сделает это убедительнее остальных, получит внушительный денежный приз и, конечно, всероссийскую славу и признание звёзд эстрады. Производством программы занимается компания «ВайТ Медиа» – автор таких телехитов, как «Конфетка» (16+) и «Маска» (12+). Поучаствовать в кастинге смогут и жители Бурятии.



В выпусках совершенно нового шоу пародий и перевоплощений между собой будут соревноваться четыре команды. В каждой из них – по три участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Команда, которая справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз, а также возможность участия в суперфинале.



- Если вы талантливый вокалист, искусный пародист и прирождённый артист, телеканал ТНТ ждёт именно вашу заявку. Для того, чтобы претендовать на участие в шоу, необходимо записать видеорассказ о себе, (видео-визитку) на 1 – 1,5 мин (с демонстрацией вокальных данных без обработки как в образе своего кумира, так и без), а также позаботиться о юридических формальностях (быть старше 18 лет и правильно заполнить анкету), - сообщают организаторы.



Более подробную информацию о кастинге и форму с заявкой на участие в проекте можно найти на сайте телеканала: https://castings.tnt-online.ru/iarce-zvezd



